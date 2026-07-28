Психологи проверили, как смартфон повлиял на навык чтения детей

Запреты на использование мобильных телефонов в школах часто позиционируются как главный способ вернуть внимание детей к учебе. Однако новое исследование от психологов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, опубликованное в журнале Behavioral Sciences, заставляет пересмотреть и этот подход. Выяснилось, что на способность ребенка понимать прочитанный текст негативно влияет сам факт владения гаджетом.

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Профессор психологии Патриция Гринфилд и ее коллеги пришли к выводу, что идеального возраста для покупки первого смартфона не существует. «Мы не обнаружили возраста, в котором передача телефона ребенку была бы более или менее вредной для понимания прочитанного», — отмечает Гринфилд.

Эта закономерность оказалась одинаково справедливой как для учащихся третьих, так и шестых классов.

Владение против присутствия: суть эксперимента

В ходе работы исследователи пытались выяснить, действительно ли мобильные телефоны мешают концентрации, необходимой для успешной сдачи тестов. Ученые исследовали школьников из государственных и церковных учебных заведений округа Лос-Анджелес, где обычно разрешено носить гаджеты. Дети читали короткие тексты, после чего отвечали на вопросы для проверки понимания сути прочитанного.

Результаты показали статистически значимую связь: дети, у которых был собственный смартфон, справлялись с заданиями хуже сверстников без личных гаджетов.

При этом физическое местонахождение устройства во время теста никак не влияло на баллы. Ученики, оставившие телефоны дома или убравшие их в рюкзаки, читали с тем же уровнем понимания, что и дети, у которых гаджет лежал прямо на парте. Поскольку во время эксперимента уведомления на экраны почти не приходили, ученые исключили фактор моментального отвлекания на звонки или сообщения.

Неожиданная польза текстовых сообщений

Исследование выявило одно важное исключение, касающееся детей из семей, где дома говорят не на английском языке (например, на испанском или арабском). Для этой группы школьников наличие собственного телефона и раннее начало активной переписки в чатах оказались полезными.

Психологи заметили, что если такие дети начинали активно переписываться во втором или третьем классе, то к шестому классу их навыки понимания текстов выравнивались с показателями сверстников, у которых вообще не было мобильных телефонов. По мнению авторов, текстовое общение в данном случае выступает дополнительной языковой практикой, которая помогает быстрее освоить механику языка и понимание смыслов.

Социальный контекст школьных запретов

Несмотря на то, что административные запреты на смартфоны в начальной и средней школе до шестого класса не демонстрируют прямой академической пользы, исследователи призывают не отказываться от них. Ограничение использования гаджетов в стенах школы имеет колоссальное значение для социального развития детей. Безэкранная среда стимулирует живое общение со сверстниками и учителями, что критически важно для формирования эмоционального интеллекта и здоровых взаимоотношений.

Психологи подчеркивают, что именно влияние мобильных телефонов на социальные навыки младшеклассников должно стать приоритетным направлением для будущих научных исследований.