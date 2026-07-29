Кинолог рассказал, что нужно учесть при выборе собаки

Кинолог Марина Полозова посоветовала при выборе собаки учитывать образ жизни, опыт владельца, состав семьи и количество времени, которое получится уделять питомцу.

© РИА Новости

В беседе с URA.RU она отметила, что новичкам лучше присмотреться к породам с уравновешенным и дружелюбным характером, которые легче поддаются дрессировке. Если в семье есть дети или другие животные, важны терпеливость и доброжелательность собаки.

Полозова предупредила, что независимые породы могут оказаться сложными для неопытных хозяев, а плохо переносящие одиночество питомцы — портить вещи от скуки. Собакам с высокой потребностью в умственной нагрузке необходимы регулярные игры и задания.

Перед покупкой кинолог рекомендовала изучить особенности пород, пообщаться с владельцами, посетить выставки или приюты и не торопиться с решением.

Ранее кинолог Ирина Круговцова рассказала, что все собаки независимо от породы и размера нуждаются в регулярных прогулках, а также в достаточных физических и умственных нагрузках.