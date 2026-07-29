Расширен перечень лекарств для детей с преждевременным половым развитием

Минздрав РФ изменил стандарт лечения детей с преждевременным половым развитием, включив новые препараты для борьбы с заболеванием. Это следует из приказа министерства, с которым ознакомился ТАСС.

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Так, перечень возможных для лечения препаратов пополнился Тамоксифеном, Фулверстрантом и Бикалутамидом. Все лекарства гормональные, относятся к группе антиэстрогенов. Ранее лечение проводилось лишь Лейпрорелином и Трипторелином.

Для пациентов с таким диагнозом в новом стандарте так же предусмотрен ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала при стационарном лечении.