Неонатолог рассказал, как снизить количество детей-инвалидов

В последние годы в стране наблюдается тревожная тенденция — растет число детей с инвалидностью. Башкирия — не исключение. По данным регионального отделения Соцфонда республики, в 2025 году в Башкортостане насчитывалось 22 246 детей-инвалидов, за год показатель увеличился на 5,3 процента.

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Абилитация с первых дней

18 лет она проработала неонатологом в отделении хирургии новорожденных и детей раннего возраста Республиканской детской клинической больницы, а затем решила вплотную заняться внедрением абилитации для снижения инвалидности. Учредила фонд «Особенные дети», создала Центр абилитации «Любимый малыш» и АНО «Институт абилитации». Работает и с детьми, и с их родителями, а также обучает этой работе молодых специалистов.

«В жизни ребенка огромное значение имеют первые 200 дней. Если бы во всех роддомах, перинатальных центрах была команда обученных специалистов в виде мультидисциплинарной бригады, в составе которой не только врачи-неонатологи, но и физические терапевты, логопеды и психологи, которые с первых недель жизни определяли возможные проблемы у новорожденного и работали бы с ними, то на 30 процентов детей-инвалидов до одного года могло быть меньше. А это 300 детей в одной только Башкирии. Огромная цифра, если речь идет о будущем нации», — считает Файруза Мунаваровна.

По ее словам, с новорожденным при наличии факторов риска должны начать работать в роддоме с первого дня. Например, если у малыша последствия тяжелой гипоксии, надо проводить комплексную психолого-медико педагогическую абилитацию и обучить маму особенностям развития такого малыша. Для этого в роддомах и перинатальных центрах, да и в любых детских медучреждениях, включая поликлиники должны быть такие высококлассные специалисты, считает Файруза Мунаваровна. Помощь должна быть в шаговой доступности и бесплатной. Тогда можно будет снизить число детей с инвалидностью.

Файруза Мунаваровна признает: сегодня пока официально специальности абилитолог и направления абилитация не существует.

«Но мы надеемся, что совсем скоро нас услышат. Реабилитологи есть. Однако реабилитация — это восстановление утраченных функций, абилитация — обучение навыкам, которых у детей еще не было. Да у нас сейчас есть высокотехнологичное оборудование, теперь нужны врачи, которые будут обучены, замотивированы заработной платой и тем, что нагрузка будет посильной, а не сверх нормы. Они постоянно должны проходить обучение в федеральных центрах. Это не такие большие затраты по сравнению с теми, какие несет государство по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, лекарственными препаратами и пособиями», — резюмирует моя собеседница.

Она напоминает: ребенок–инвалид — это нереализованная мама, которая не работает и не платит налоги, а только живет на пособие; это зачастую распавшиеся семьи; потерявшие надежду бабушки и дедушки.

Против природы

По ее словам, наряду с введением в детских медучреждениях службы абилитации, необходимо обучение мам, от которых тоже многое зависит.

«Не секрет, что мы сегодня столкнулись с родителями-потребителями. Молодежь привыкла к комфорту: такси, доставка еды, умная колонка, достаточно нажать на кнопку и все решается. Спрашиваешь у мамы про колыбельную, она смотрит с удивлением: "Я включаю 'Алису', ставлю белый шум". Они с детьми не разговаривают, не рассказывают им сказки, стихи, доверяя это дело гаджетам, даже над кроваткой вешают мобильный телефон. А в итоге ребенок не разговаривает, не просится на горшок и порой не умеет кушать», — говорит Файруза Мунаваровна.

Еще одной причиной увеличения числа детей-инвалидов, особенно с ментальными нарушениями, Файруза Латыпова считает постоянное присутствие стресса в нашей жизни.

«Сначала была пандемия, теперь СВО, атаки БПЛА, повышение ключевой ставки, проблемы с выплатой ипотеки, сейчас вот перебои с бензином — все это создает тревожный фон. Родители стрессуют — и это отражается на детях, еще внутри утробы младенец чувствует настроение и переживания своей мамы. Стрессы рождаются и на фоне того, что люди видят в соцсетях, как кто-то живет успешнее их, лучше, интереснее. Не имея возможности достичь этого уровня, некоторые склонны впадать в депрессию. Потребление антидепрессантов на этом фоне значительно растет», — говорит врач.

Именно поэтому специалисты-абилитологи работают одновременно и с ребенком, и с родителями. Пока взрослый находится в стрессовом состоянии, у него нет ресурса правильно заниматься своим ребенком.

«Причина стресса кроется и в том, что мы ушли от природы. Сейчас редко кто гуляет днем по два часа, а ведь наши гормоны светозависимы. Ночью должно быть темно, а мы спим с включенным телефоном или телевизором, просматриваем перед сном ролики в соцсетях. И даже если малыш спит, то это мерцание все равно отражается на нем. Оно разрушает мелатонин — гормон, который поддерживает естественные ритмы организма. Мелатонина мало, значит, утром мало и других гормонов, отсюда снижение когнитивных функций. Не случайно, более половины детей-инвалидов имеют ментальные нарушения. В основном к нам в центр обращаются с задержкой психо-речевого развития — это сегодня бич времени», — говорит врач.

Подытоживая нашу беседу, она подчеркнула: крутые замотивированные команды абилитологов при роддомах и обученные родители — все это вместе позволит снизить количество детей-инвалидов на треть.

Кстати

Сегодня в Башкирии абилитацией и реабилитацией детей грудного возраста занимаются в детской больнице Уфы №17. Здесь помогают недоношенным детям до года, которые находятся в группе риска по развитию двигательных нарушений. Им частично или полностью восстанавливают правильные стереотипы движения, дети обретают способность самостоятельно стоять, ходить, глотать и жевать.

Отделение реабилитации для детей раннего возраста с перинатальной патологией есть и в Белорецкой детской поликлинике, где бесплатно по программе ОМС оказывают полный спектр услуг.

В позапрошлом году в республике появился Детский реабилитационный комплекс «Салют» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Хорошие реабилитационные центры работают в Кумертау, Белорецке, Уфе и Нефтекамске.

Но, как отмечают эксперты, каждое из этих учреждений способно принять не более 1500-2000 детей в год, а у нас инвалидов более 22 тысяч. И каждому такому ребенку необходимо проходить реабилитацию 3-4 раза в год, стало быть, возможностей получить бесплатную помощь не так уж и много.