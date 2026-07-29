Как уберечь ребенка от уголовного наказания после знакомства в Telegram

Мошенники активизировались и участили атаки на подростков, однако аферисты сидят не только в Telegram, но и в других мессенджерах и соцсетях. О схеме обмана рассказала Zvedanews эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова.

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«Подростки ищут возможность с кем-то познакомиться, ищут романтических отношений. Им кажется, что они нашли того, кого искали. Дальше следует период легкого общения. Все это делается для того, чтобы усыпить бдительность», — отметила Храпунова.

Чаще всего мошенники просят детей прислать геолокацию или фотографию конкретного объекта. После отправки этой информации на связь выходят аферисты второго этапа. Они представляются сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов, после чего начинают запугивать ребенка тем, что он совершил преступление. Также злоумышленники угрожают уголовным преследованием как самого подростка, так и его родственников и родителей.

«И вот этот этап как раз является самым опасным, потому что ребенок пугается, замыкается, никому ничего не говорит и начинает выполнять совершенно иррациональные, глупые поступки, которые на самом деле могут расцениваться вплоть до терроризма», — объяснила Храпунова.

По ее словам, если акт экстремизма или терроризма будет совершен, то снять уголовное преследование с подростка будет невозможно. На вопрос о том, как распознать мошенников, эксперт заявила, что главное отличие в том, что аферисты просят исправить то или иное нарушение выполнением дальнейших заданий.

«Никогда представители правоохранительных органов не будут звонить и говорить, что для того, чтобы закрыть преступление, нужно сделать какие-то новые действия. Повторюсь, никогда нельзя преступление закрыть новым преступлением», — предупредила Храпунова.

Эксперт призвала родителей поговорить со своими детьми, а также обращать внимание на то, с кем общается подросток в цифровом мире.

«Нужно помнить, что, вовремя остановившись, не совершив преступление, все уголовные преследования будут сняты и закрыты», — подытожила она.

Ранее в МВД рассказали россиянам, как нужно действовать, если они стали жертвами мошенников. В первую очередь заблокировать банковскую карту и сообщить о произошедшем в полицию.