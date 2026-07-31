Почему ребенку полезно самостоятельно справляться со скукой

Детский психолог Надежда Резенова рассказала, как летом помочь ребёнку меньше времени проводить в телефоне.

В комментарии Zvezdanews она отметила, что родителям стоит заранее планировать совместный досуг и создавать условия для живого общения подростка со сверстниками, например организовывать поездки, лагеря и другие активности.

Также Резенова посоветовала взрослым собственным примером показывать активный образ жизни, поскольку дети продолжают воспринимать родителей как образец для подражания.

По словам психолога, ребёнка не нужно постоянно развлекать: ему важно научиться самостоятельно справляться со скукой и находить занятия по интересам.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН заявила, что маленьким детям важно регулярно переключаться между разными занятиями, в том числе при использовании гаджетов.