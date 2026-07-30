Психолог рассказал, как ребенку провести остаток каникул с пользой

До конца летних каникул остался всего месяц с небольшим. Как ребенку провести это время с пользой, рассказал в беседе с aif.ru семейный психолог Дмитрий Мыскин.

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По словам эксперта, отдых - это не безделье. Да, ребенку нужно восстановиться после учебного года и набраться сил перед новым, но важно найти баланс между отдыхом, физической активностью и познавательной деятельностью.

«Отдых "по течению" вместо восстановления может дать обратный эффект. Например, регулярное нарушение режима сна будет причиной периодической вялости и плохого настроения, неограниченное экранное время снизит ментальные способности», — отметил Мыскин.

Поэтому, по его словам, важно и во время каникул соблюдать определенную дисциплину, иначе потом трудно будет встроиться в учебный процесс. Не стоит нарушать режим сна: сдвиг подъема и отбоя на час-полтора допустим, но "превращать день в ночь" не следует. За неделю до начала учебы лучше вернуться к обычному графику.

Не позволяйте ребенку дни напролет проводить за компьютером или смартфоном. Длительная неподвижная поза и нагрузка на зрение не лучшим образом скажутся на его здоровье. Установите лимит: младшему школьнику достаточно 1,5-2 часов экранного времени в день, подростку - 2-3 часов.

Многие родители не настаивают на внеклассном чтении летом, но оно полезно, если посильно по объему и интересно по содержанию.

«Объем чтения стоит увеличивать с августа, чтобы легче втянуться в начало учебы», — отметил Мыскин, пояснив, что так активируются нейронные связи, задействованные в учебе.

Не стоит забывать и о подвижных развлечениях: велосипед, ролики, короткие походы по легким маршрутам - все это дает хорошую физическую нагрузку.

Главное, по словам эксперта, чтобы от каникул у ребенка остались хорошие воспоминания. Поэтому важно слушать ребенка, когда он говорит о том, чего хочет, и мягко направлять его.