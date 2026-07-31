Готовится законопроект о защите кормящих грудью женщин в общественных местах

Законопроект о защите женщин, кормящих детей грудью в общественных местах, подготовили в Госдуме. Документ предусматривает создание условий для комфортного кормления матерей в учреждениях и организациях, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"У нас есть законопроект. К сожалению, он еще не получил все отзывы, а вы знаете, что нам сначала надо пройти несколько шагов до внесения, но мы хотели особенно защитить кормящих женщин в обществе", - сказала Буцкая на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, поводом для разработки инициативы стали случаи, когда кормящих матерей просили покинуть общественные места, в том числе музеи, фитнес-клубы и рестораны.

"Если нет возможности выделить отдельную комнату для кормящей мамы, то даже любое кафе, в котором всего лишь один зал, имеет возможность поставить ширму, она много места не занимает, но предложить кормящей женщине удобный столик, подальше от всех, и удобную ширмочку, чтобы никого не смущать и чтобы женщину никто не увидел, на самом деле доступно каждому заведению - и коммерческому, и государственному", - отметила депутат.

Буцкая также выразила уверенность, что соответствующие требования могут быть закреплены законодательно.