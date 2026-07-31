Сколько матерей в России сохраняют грудное вскармливание дольше полугода

Грудное вскармливание детей дольше шести месяцев сохраняют 41% матерей в России. Об этом журналистам сообщила заместитель директора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Юлия Шугина.

«В 2025 году 90% детей начинали получать грудное молоко в родовспомогательных учреждениях. К сожалению, до конца третьего месяца треть мам прекращали кормление. Вместе с тем, мы видим хороший показатель, что 41% женщин кормят детей дольше шести месяцев, а кто-то даже дольше года», – сказала Шугина.

Она отметила, что самой редкой причиной отказа от грудного вскармливания на сегодняшний день является объективная невозможность кормить грудью – до 10%, гораздо чаще от этого отказываются из-за сопутствующих проблем с лактацией, необходимости выйти на учебу или работу, а также из чувства стеснения.