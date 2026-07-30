Почему современные родители боятся отпускать детей гулять

«Я в семь лет сам ездил через весь город», «Мы уходили утром и возвращались, когда зажигались фонари», «Мы в детстве весь день во дворах пропадали...» — такие разговоры сегодня можно услышать почти в каждой семье. А затем неизбежно звучит вопрос: почему нашим детям мы не готовы позволить дойти даже до магазина за углом?

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Почему мы видим угрозы там, где их нет

На первый взгляд ответ очевиден: мир в целом стал опаснее. Да, стало больше машин во дворах, поэтому в некоторых местах самостоятельная прогулка может быть рискованной для ребенка. Но если посмотреть на реальную статистику преступлений именно против детей, то картина выглядит совсем иначе.

«Уровень насильственной преступности против них за последние десятилетия значительно снизился. Нападения или похищения детей незнакомцами на сегодня остаются крайне редкими. Намного чаще угрозы для ребенка исходят не от случайного прохожего, а от людей, которых семья знает», — рассказывает семейный психолог Оксана Гайнулина.

Почему же тогда кажется, что опасность буквально подстерегает за каждым углом? Все просто: сегодня мы живем в непрерывном потоке тревожной информации. Если раньше о трагедии знали жители одного района, то теперь о ней через несколько минут узнает вся страна.

Оксана:

«Алгоритмы социальных сетей и новостных лент сегодня настроены так, чтобы вызывать у людей наиболее сильный эмоциональный отклик. А эволюция позаботилась о том, чтобы наш мозг воспринимал тревожную информацию более эмоционально, чем радостные события. И благополучное возвращение домой тысяч детей после прогулки не вызывает тревогу и, значит, не станет информационным поводом».

Культ «идеального родительства»

Но есть и еще одна причина, о которой говорят гораздо реже. Современные родители живут под колоссальным давлением идеи «идеального родительства». Нам постоянно транслируют, что хороший отец или хорошая мать должны быть максимально вовлечены: отвезти, встретить, проконтролировать, написать учителю, проверить геолокацию, организовать досуг, ни на минуту не выпускать ребенка из поля зрения. Самостоятельность ребенка все чаще воспринимается почти как безответственность взрослых.

«В результате родители боятся не только реальных рисков. Они боятся общественного осуждения. Если что-то случится, первым вопросом нередко становится: "А где были родители?" И этот страх заставляет контролировать детей еще сильнее», — добавляет психолог.

Обратная сторона гиперопеки

При этом психологи давно говорят о другом. Самостоятельность не появляется в 18 лет по мановению волшебной палочки. Для ее формирования нужны время и условия. И это происходит, когда ребенок учится переходить дорогу, самостоятельно идти в школу, покупать продукты, решать небольшие бытовые задачи. Если лишить его такого опыта, то возникает другая опасность: вырастить из ребенка несамостоятельного взрослого.

«Конечно, это не значит, что ребенка абсолютно любого возраста можно без опасений отпустить куда угодно. Важно учитывать его возраст, зрелость, район, время суток, дорожную обстановку», — подчеркивает Оксана.

Родительская тревога — совершенно естественное чувство. Но мир никогда не был безопасным. И вряд ли когда-нибудь станет таким. И именно постепенно отпуская ребенка — сначала во двор, потом в магазин, потом в другой район к другу, родители помогают обрести ему то, что невозможно дать с помощью тотального контроля: уверенность в собственных силах и самостоятельность.