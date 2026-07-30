Гормон нищеты: психолог объяснила, как мысли о долгах физически разрушают память

По словам психолога Марианны Абравитовой, главный виновник изменений — хронически повышенный уровень кортизола (гормона стресса).

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«Неопределенность — оплатите вы счет или нет, хватит ли денег до зарплаты — постоянно держит уровень гормона стресса на пике», — объяснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Длительное воздействие избытка кортизола приводит к следующим последствиям:

Разрушение гиппокампа: страдает центр памяти и способности к обучению. Подавление префронтальной коры: снижается самоконтроль, способность планировать будущее и принимать взвешенные решения.

Абравитова подчеркивает, что мозг переходит в режим жесткой экономии ресурсов. Когда человек постоянно думает только о том, как решить финансовые проблемы, у него не остается энергии на творчество и поиск новых решений.

«Возникает порочный круг: стресс заставляет принимать менее удачные решения, а они, в свою очередь, усиливают тревогу», — отметила психолог.

Финансовый достаток позволяет «покупать» качественный сон, спорт и комфортную среду. При хроническом стрессе люди часто пытаются отвлечься соцсетями или сладким, но такие методы не дают нервной системе восстановиться.

Как разорвать цикл? Психолог подчеркнула, что результаты исследования нельзя воспринимать как приговор, так как мозг сохраняет пластичность. Для снижения уровня кортизола она рекомендует:

Автоматизация быта: настроить автоплатежи по счетам, чтобы убрать мелкие поводы для ежедневной тревоги. Качественный сон: спать не менее семи-восьми часов. Это настоящая «генеральная уборка» мозга от токсинов. Физическая активность: даже 30 минут быстрой ходьбы в день стимулируют выработку веществ, формирующих новые нейронные связи. Смена фокуса внимания: перестать зацикливаться на ощущении нехватки и воспринимать сложности как задачу, которую можно решить.

«Это снижает уровень кортизола и помогает выйти из режима постоянного выживания», — заключила Абравитова.