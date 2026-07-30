Родители школьников поддержали идею льготного проезда на каникулах

Летом дети активно перемещаются по городу, им нужны льготы на транспорт во время каникул, заявил НСН Юрий Оболонский.

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в беседе с НСН поддержал инициативу распространить льготу на проезд для школьников на весь год, а не только на учебный период, так как дети активно перемещаются, а нынешним летом многие школьники остаются в городах.

Предоставлять школьникам льготу на проезд в течение всего года предложили в Госдуме. Депутаты указали на то, что в ряде регионах льготный тариф на транспорт для них действует только в течение учебного периода. Таким образом в период летних каникул поездки школьников становятся дороже для семьи, особенно в городах с большими расстояниями между жилыми районами. Оболонский полностью поддержал эту инициативу.

«Дети всегда есть дети, поэтому я не могу понять, почему три летних месяца могут быть нельготными. Если государство действительно хочет, чтобы у нас демография как-то улучшалась, и семьям было немного проще растить детей, то эта инициатива правильная. Сделать льготные тарифы на летний период имеет место быть, потому что летом дети восстанавливаются после учебного процесса, здоровье поправляют. Фактически это реабилитация. А некоторые продолжают учиться, ходят на факультативы, готовятся к 1 сентября, изучают какие-то книги, ездят в библиотеки, поэтому почему нет?» — поделился мнением собеседник НСН.

Он обратил внимание на то, что этим летом очень многие школьники остаются в городах, и вопрос поездок остается актуальным.

«Сейчас не то время, чтобы можно было куда-то ехать. Многие остаются в своих городах, потому что на юг сейчас не все хотят уехать в связи с последними событиями. С одной стороны, у нас экологические проблемы были, с другой стороны, мы видим, что происходит с беспилотниками. Поэтому, насколько я знаю, многие родители и дети остались в городах, никуда не уехали на лето», — отметил Оболонский.

Он добавил, что этот вопрос должен решаться не на уровне транспортных компаний, а на уровне муниципального или регионального руководства.

«Это политический вопрос, а не экономический. Это запрос больше не к транспортникам, а к руководителям городов, областей, которые дотируют это транспортникам. Транспортникам все равно, у них свои заботы: им нужно платить за электричество, за бензин, за солярку», — пояснил он.

При этом Оболонский подчеркнул, что про такую инициативу ранее не слышал, и с родительским сообществом она пока не обсуждалась.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН дала родителям совет, как собрать детей в школу, не переплачивая, но и не теряя в качестве.