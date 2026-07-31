Как правильно оформить комнату школьника

При обустройстве комнаты будущего школьника стоит сделать ставку на нейтральную базу и сменяемые акценты. Об этом «Газете.Ru» рассказала интерьерный эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава.

«Грамотным решением станет выбор нейтральной базы и сменяемых акцентов: стены спокойных оттенков, качественная мебель простых форм, универсальное освещение. А характер и настроение добавляйте через текстиль, постеры — то, что легко и недорого заменить, когда вкусы ребенка изменятся», — рекомендовала эксперт.

Антелава добавила, что распространенная ошибка — это делать интерьер детской «на вырост» или «на сейчас».

«В первом случае комната оформляется как будто для взрослого, и ребенок вряд ли будет чувствовать себя комфортно в предлагаемом пространстве. Во втором же случае по мере взросления потеряют свою актуальность обои с мультяшными принтами, игровая зона, декор, подходящий скорее для дошкольника», — отметила она.

По мнению специалиста, к распространенным ошибкам также можно отнести экономию на рабочем месте будущего школьника.

«Покупка стола без возможности трансформации и дополнительных опций типа зарядок для гаджетов, скрытых систем для проводки, обычного стула вместо эргономичного и многое другое. Последствия такой экономии проявляются быстро: усталость, проблемы с осанкой, снижение концентрации. Стол должен быть достаточной глубины и ширины и располагаться у окна, стул необходимо выбрать с регулируемой высотой и поддержкой спины», — рекомендовала Антелова.

Эксперт заявила, что сделать грамотное зонирование.