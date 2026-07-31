Виноват ИИ: зачем в ЕГЭ по истории хотят добавить устную часть

Рособрнадзор рассчитывает к 2030 году ввести устную часть в ЕГЭ по истории. В дальнейшем такой формат может появиться в экзамене по литературе, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта в сфере образования, главного редактора «Медиа Первых» Арслана Хасавова, почему возникла необходимость в устной части ЕГЭ по истории.

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Как рассказал эксперт, необходимость менять тестовые и письменные задания в рамках сдачи ЕГЭ возникла в связи с бурным развитием искусственного интеллекта (ИИ), который уже затронул учебный процесс в школах.

В наши дни ИИ уверенно внедряется в учебный процесс. Учащиеся и педагоги активно используют искусственный интеллект в том числе для выполнения домашних заданий, их проверки, систематизации сведений. Это размывает уже знакомые нам формы проверки знаний, — отметил Хасавов.

По его словам, первыми влияние ИИ на учебный процесс почувствовали высшие учебные заведения, когда стали допускать его использование в подготовке выпускных квалификационных работ.

Теперь, например, некоторые вузы планируют отказаться от письменных дипломов в пользу устных экзаменов, потому что из-за внедрения ИИ они перестали быть эффективным способом проверки знаний абитуриентов, — сообщил собеседник «ВМ».

Так как искусственный интеллект затрагивает и школьное образование, проверить полноту знаний выпускников по истории можно только устно, подчеркнул специалист.

История — это тот предмет, в котором проверить знания учащегося, с учетом развития современных технологий, можно только в рамках очной беседы и устного экзамена, именно поэтому Рособрнадзор принял такое решение, — добавил Хасавов.

Однако нынешним девятиклассникам беспокоиться не о чем. От разработки модели до ее полноценного внедрения обычно проходит четыре–пять лет. Максимум, что их может ожидать, — участие в апробации новой модели устного экзамена, необходимой для сбора обратной связи.

Также в российских школах обсуждают возможность введения в программу уроков этики и культуры речи, чтобы у детей была возможность системно изучать нормы поведения и этикета. С такой инициативой выступили в Общественной палате РФ. «ВМ» узнала у специалиста, как могут выглядеть такие занятия и будут ли они эффективны.