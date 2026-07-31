Сколько ребенку необходимо время на адаптацию после переезда

Ребёнку после переезда нужно время на адаптацию — от нескольких недель до нескольких месяцев, и это норма. Об этом в беседе с RT рассказала практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

«Сам по себе переезд — это не просто смена адреса, это тоже важно понимать. Ребёнок одновременно теряет привычную среду в виде друзей, учителей и теряет в каком-то смысле безопасность и чувство предсказуемости, поэтому первое, что ему нужно, — это ощущение безопасности дома», — объяснила специалист.

Родителям важно не торопить события и дать возможность ребёнку прожить этот период, подчеркнула эксперт.

«Ребёнок не должен резко находить каких-то друзей на следующий день, как только он переехал. Ему проще всего будет адаптироваться в течение нескольких недель и даже до нескольких месяцев», — отметила она.

Собеседница RT посоветовала сохранять привычный режим дня после переезда, ежедневно интересоваться увлечениями и чувствами ребёнка, разделять вместе с ним его эмоции, обсуждать, что ему понравилось на новом месте и узнавать, что доставляет дискомфорт.

Усугубить ситуацию может обесценивание чувств ребёнка, предупредила психолог.

«Наверное, самая распространённая вещь — это говорить фразы по типу «Не переживай, скоро привыкнешь»... Такие слова обычно не успокаивают, а делают так, что ребёнок «неправильно» проживает свои какие-то чувства, не замечает их, не ощущает, пытается вытеснить либо, наоборот, начинает злиться на родителей», — пояснила она.

Кроме того, не стоит самостоятельно искать ему друзей и заставлять общаться или срочно подбирать новые секции — важно дать пространство для самостоятельного выбора, продолжила Дугенцова.

Если подавленное состояние не улучшается несколько месяцев, ребёнок полностью отказывается ходить в школу и ночевать в своей комнате, теряет интерес к занятиям — это повод обратиться к специалисту, дополнила она.

«Если основной вид деятельности (у дошколят это сюжетно-ролевая игра, у младших школьников — учебная деятельность, а у подростков — интимно-личностное общение) страдает — всё, это результат того, что у нас есть какое-то травматическое событие, над которым уже стоит поработать вместе с детским психологом», — заключила эксперт.

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