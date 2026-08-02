100 баллов никого не интересуют: что происходит с ЕГЭ в этом году

Кажется, успешная и даже сверхуспешная сдача ЕГЭ перестает быть гарантией поступления в вуз. В этом году высокие баллы на экзамене не всегда «открывают двери» нашим абитуриентам в престижные институты. В отдельных случаях выпускникам с 240−290 баллами отказывают не только в бюджете, но и в платном обучении.

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Причины, по мнению экспертов, связаны с уменьшением набора на бюджетные места по ряду специальностей и нехваткой мест.

Но что там 290 баллов. Поступить в некоторых случаях не выходит и с 310. Такая история произошла с абитуриентом Финансового университета при Правительстве России. С таким количеством баллов он оказался на 93-ем месте в конкурсных списках. Преимущество оказалось у поступающих с победами в олимпиадах и другими индивидуальными достижениями.

Но тут не все так плохо. Ситуацию прокомментировал ректор вуза Станислав Прокофьев. По его словам, в университете имеется система грантов для набравших более 300 баллов, если они не поступят в рамках контрольных цифр приема, им предоставят грант на выбранное направление, полностью покрывающий учебу на бакалавриате, а если абитуриент иногородний, ему предоставят общежитие.

Александр Кудряшов, старший преподаватель Кафедры экономики и финансов Факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС рассказал, почему отказывают высокобалльникам.

— Бюджетных мест не стало меньше. Минобрнауки выделило вузам страны на этот учебный год 620,5 тыс. мест, ровно столько же, сколько год назад. Высокобалльникам отказывают потому, что изменилось распределение мест внутри отдельных программ.

Покажу на типовой программе с 60 бюджетными местами. Закон требует отдать не менее 10% под особую квоту для льготников, то есть 6 мест, столько же уходит под отдельную квоту для детей участников СВО. Целевой прием забирает еще 14 мест. Квоты в сумме съедают 26 позиций из 60, или 43%. Абитуриентам с результатами ЕГЭ достается 34 места, чуть больше половины программы.

На востребованных направлениях ведущих вузов после олимпиадников не остается и этого. В МГИМО на программе международного права в прошлом году все 11 бюджетных мест забрали льготники и квотники, до общего конкурса не дошло ни одного. На международных отношениях осталось 4 места, и проходной балл там составил 305 из 400 возможных, где 300 дают три экзамена ЕГЭ и еще 100 — внутренний экзамен вуза.

«СП»: Напрасно ли винят олимпиадников?

— Олимпиадников винят напрасно. Через поступление без вступительных испытаний в этом году прошли 9,2 тыс. человек, или 2,6% всех зачисленных на бюджет по стране. Общей картины такая доля не меняет. Проблему они создают на десятке программ ведущих вузов, куда идут почти все победители олимпиад, и там вытесняют остальных полностью.

Вузы отреагировали, урезав перечни зачитываемых олимпиад и оставив льготу только победителям, призеров исключили.

«СП»: Сильно ли повлиял сервис «Поступи онлайн»?

— Он добавил паники. Заявлений в отдельных вузах стало в 4 и 5 раз больше прошлогоднего, поскольку 1 абитуриент рассылает документы веером по десяткам программ. Число конкурентов от этого не выросло, каждый человек занимает 1 строку в каждом списке. Родители видят в списке 1000 фамилий и считают, что тысяча человек претендует на место, хотя большинство из них уйдет в другие вузы.

Отказы в платном обучении объясняются лицензией. Вуз не имеет права принять больше студентов, чем позволяют аудиторный фонд, штат преподавателей и места в общежитиях, поэтому готовность платить ситуацию не меняет.

«СП»: Что могло бы исправить ситуацию?

— Ситуацию исправила бы публикация вузами числа мест общего конкурса до начала приема, отдельной строкой от квотируемых. Сейчас эти данные абитуриент собирает вручную по разным разделам сайта, а знать ее нужно до подачи документов. Разгрузило бы столичные университеты и перераспределение потока в регионы.

Два десятка московских и петербургских вузов не вместят всех выпускников с суммой около 280 баллов, а Томский политехнический, Новосибирский государственный и Казанский федеральный университеты ведут подготовку по инженерным и естественнонаучным направлениям на сопоставимом уровне.

Юрист Юрий Александров:

— Исходя из данных открытых источников, сейчас огромный процент абитуриентов, имеющих максимальные баллы. При этом работает система цифровой подачи документов в топ-ВУЗы. Такое положение создает ситуацию, при которой большое количество абитуриентов с высокими баллами одновременно подает заявление в одни и те же ВУЗы. В результате этого прохождение в конкурсе затруднено.

Клинический психолог Кубат Каниметов рассказал о смене «понятий высот»:

— Высокие баллы, конечно, гарантируют поступление в вузы, просто понятие «высоты» поменялось. К этому надо относится спокойно и принимать эти новые социальные реалии. Что плохого в том, что увеличиваются и улучшаются мировые и олимпийские рекорды в том или ином виде спорта.

Это значит, человек научился делать эту работу лучше. Смог выстроить целую систему, состоящую из тренировочного, медицинского, технического и других компонентов. Так и в образовании. Увеличение порога проходимости и конкуренции показывает, вся система образования стала работать качественнее.

Значит только лучшие будут выбирать места. Только у них будет такая опция. Разве это не справедливо? Разве в жизни не так должно быть?

«СП»: Должен ли портет абитуриента состоять только из высоких баллов?

— Мне представляется, общий портрет абитуриента должен состоять и из обязательного результата по общим баллам, и из его личных достижений и успехов (как учебных, так и спортивных), и из результатов дополнительных испытаний (ряд вузов сегодня имеют право их проводить).

Уже достаточно давно подобной практикой пользуются действительно сильные школы с богатой историей и традициями, когда вступительное собеседование для дошкольника проводится не по принципу теста по математике или русскому языку, а в формате разговора на различные темы — чтобы понять общий уровень развития ребенка, увидеть его кругозор и сформированные макеты коммуникативных и поведенческих навыков.

Аналогичное должно происходить и с вузами, только в соответствующем масштабе, согласно возрасту абитуриента и требованиям к его дальнейшей профессии.

Сегодня некоторые вузы, готовящие специалистов для силовых структур, проводят обязательные психологические и внутренние тесты, не пускающие в эти профессии множество желающих. И это нормальная и правильная практика.

Задача в итоге получить высококлассного специалиста, для этого надо увеличивать возможности для его подготовки, реформировать и инвестировать в школьное образование, вкладывать деньги в высшее образование увеличивать и ужесточать фильтры и правила отбора.

«СП»: Поменяется ли в дальнейшем ситуация, как думаете?

— Система образования — это огромная структура, способная долго существовать и двигаться по инерции, вызванной давним движением, ей нужно время для адаптации к новым реалиям. Сегодня мы видим, эта система стала работать лучше, качественнее. Но все же результаты этого года создали прецедент.

Наверное, со временем, появятся альтернативные (факультативные) способы учитывания высоких, но недостаточных баллов и результатов по тем или иным экзаменам. Например, поступления не на дневные отделения с возможностью перевода по достижению тех или иных результатов учебы. Или частичное бюджетирование стоимости обучения студента (аналог зарубежных полных и неполных стипендий на обучение).

Может быть, еще более структурированное деление вузов на уровни. Но все решения, связанные с тем, чтобы не упустить в дальнейшем ценные кадры, не должны по итогу снижать общую планку требований. Так как только увеличение качества образования и, в последствии, профессионализма должно быть главным мотиватором реформирования образовательной системы.