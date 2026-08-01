Гинеколог ВОЗ: многодетность станет трендом среди обеспеченных граждан

Более часто в современных реалиях встречаются отцы, воспитывающие 5-7 детей от разных браков.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

«Станет ли многодетность таким трендом, чем-то таким модным? Среди высокообразованных и высокодоходных семей — да, всё чаще и чаще мы слышим о том, что у того или иного мужчины пять, шесть, семь. Но единицы из них имеют этих пять, шесть, семь детей в одной семье. Чаще всего речь идёт о том, что была первая семья, там двое детей, была вторая семья, где было трое детей, и была третья семья или есть третья семья, где ещё четверо детей. Вот это как бы более вероятностно. В количестве ли детей счастье? Для некоторых людей это единственное счастье, которое они видят, продолжение себя самого, продолжение любимого человека, большая дружная семья за большим круглым столом. Сейчас идёт не только трансформация общества, а трансформация экономики, трансформация возможностей».

Ранее Ерофеева назвала социальное жильё необходимым фактором для многодетности семей. Ипотека «отправляет к черте бедности» и не стимулирует рост рождаемости.