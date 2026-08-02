Cколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году

До начала нового учебного года остается чуть меньше месяца, и многие родители уже начинают задумываться о школьных покупках. Одни предпочитают закрыть этот вопрос заранее, другие откладывают все на последние недели августа, когда магазины переполнены, а ходовые размеры быстро заканчиваются. Когда начинать покупки, как избежать лишних расходов и ничего не забыть, рассказала «Вечерней Москве» руководитель направления «Одежда» в CDEK.Shopping Юлия Новоселова.

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Делайте все поэтапно

Подготовку к школе лучше разделить на несколько этапов. Сначала проверьте, что осталось с прошлого года, затем стоит составить список действительно необходимых покупок и только после этого отправляться в магазин. Это поможет избежать лишних расходов и не покупать одинаковые вещи просто потому, что они попались на глаза во время распродажи.

При этом обувь и некоторые предметы верхней одежды можно покупать ближе к концу августа, особенно если ребенок быстро растет.

Перед тем как отправляться за покупками, стоит внимательно пересмотреть вещи, которые уже есть дома. Многие родители удивляются, обнаружив, что часть одежды вполне подойдет и на следующий учебный год. Это особенно касается кардиганов, жилетов, спортивной формы, сменной обуви или рюкзака.

Поэтому заранее пересмотрите вещи, которые уже есть у ребенка, и напишите список покупок. Это поможет избежать импульсивных покупок: именно они часто «крадут» большую часть бюджета.

Также заранее стоит узнать требования конкретной школы: где-то есть строгие правила относительно цвета и фасона формы, а где-то допускается свободный деловой стиль.

Каким должен быть базовый школьный гардероб

Не нужно стремиться покупать как можно больше одежды. Важно собрать универсальный гардероб, в котором все вещи легко сочетаются между собой и подходят для разных ситуаций. Так вам не придется постоянно докупать что-то в течение учебного года.

Не покупайте все подряд, да еще и несколько комплектов нарядной одежды «на всякий случай». Практичнее приобрести набор качественных базовых вещей нейтральных цветов, которые легко комбинируются между собой. Тогда даже небольшой гардероб позволит каждый день выглядеть аккуратно и по-разному.

Подготовка к новому учебному году не означает, что нужно полностью обновлять гардероб ребенка. Специалисты советуют придерживаться принципа разумного минимума: покупать столько вещей, чтобы их хватало на учебную неделю, но при этом одежда не лежала без дела в шкафу. Такой подход позволяет не только сэкономить семейный бюджет, но и быстрее собирать ребенка по утрам.

Рубашки и блузки

Рубашки и блузки — основа школьного гардероба. Их приходится стирать чаще всего, поэтому одной–двух вещей недостаточно. Оптимальным считается комплект из четырех–пяти моделей: две–три с длинным рукавом и одна–две с коротким. Это позволит спокойно менять одежду в течение недели.

При выборе лучше отдавать предпочтение тканям с высоким содержанием хлопка. Они хорошо пропускают воздух, комфортны при длительной носке и выдерживают частые стирки. Если в составе есть небольшой процент эластана, одежда будет меньше мяться и дольше сохранит форму.

Брюки, юбки и сарафаны

Для повседневной носки не нужен большой запас одежды. Для мальчика обычно достаточно двух пар классических брюк. Пока одна пара находится в стирке, можно носить вторую. Если школьный дресс-код позволяет, дополнить гардероб можно темными чиносами.

Для девочек универсальным вариантом считаются две юбки или юбка и сарафан. Во многих школах также разрешены классические брюки, которые особенно удобны в холодное время года.

При покупке стоит обратить внимание на модели с регулируемым поясом. Они прослужат дольше, особенно если ребенок быстро растет.

Кардиган, жилет или джемпер

Даже в начале сентября утром бывает прохладно, а температура в школьных кабинетах может меняться в течение дня. Поэтому в гардеробе желательно иметь один–два предмета трикотажа: кардиган, жилет или тонкий джемпер.

Лучше выбирать модели нейтральных цветов без крупных принтов и декоративных элементов. Они легко сочетаются с рубашками и подходят как для повседневных занятий, так и для торжественных мероприятий.

Спортивная форма

Для уроков физкультуры не стоит ограничиваться одной футболкой. Оптимальный комплект включает две футболки, спортивные брюки или шорты, а также легкую олимпийку или спортивную кофту, если часть занятий проходит на улице.

При выборе важно учитывать не только внешний вид, но и свойства ткани. Она должна хорошо пропускать воздух, быстро отводить влагу и не сковывать движения. Покупать спортивную форму «на вырост» специалисты не рекомендуют: заниматься в слишком свободной одежде ребенку будет неудобно.

Обувь

Именно обувь испытывает наибольшую нагрузку в течение учебного дня, поэтому к ее выбору стоит подходить особенно внимательно.

Минимальный комплект включает классическую школьную обувь и спортивные кроссовки.

При покупке обращайте внимание на гибкость подошвы, устойчивость, качество материалов и удобную фиксацию стопы. Важно, чтобы обувь была правильного размера — не на вырост.

Не стоит экономить на обуви: неподходящая пара может вызывать усталость ног, дискомфорт и будет быстрее изнашиваться. Лучше выбрать одну качественную модель, чем несколько дешевых, которые придется менять уже через несколько месяцев.

Верхняя одежда и аксессуары

Если подготовка к школе начинается летом, покупать теплую куртку заранее необязательно. Зато можно заранее приобрести носки, колготки, ремень, галстук или бабочку, если они предусмотрены школьной формой.

Отдельное внимание стоит уделить рюкзаку. Если прошлогодний сохранил форму, не имеет повреждений и по-прежнему подходит ребенку по росту, менять его каждый год необязательно. При покупке нового лучше выбирать модели с жесткой анатомической спинкой, широкими регулируемыми лямками, светоотражающими элементами и несколькими отделениями для удобного распределения веса.

Минимальный набор для учебного года

Рубашки или блузки: четыре–пять штук, примерная стоимость одной вещи — одна–три тысячи рублей.

четыре–пять штук, примерная стоимость одной вещи — одна–три тысячи рублей. Классические брюки: две пары, примерная стоимость одной вещи — две–три тысячи рублей.

две пары, примерная стоимость одной вещи — две–три тысячи рублей. Юбки или сарафаны: две вещи, примерная стоимость одной — две–пять тысяч рублей.

две вещи, примерная стоимость одной — две–пять тысяч рублей. Кардиган, жилет или джемпер: одна или две вещи, примерная стоимость одной — две–пять тысяч рублей.

одна или две вещи, примерная стоимость одной — две–пять тысяч рублей. Футболки для физкультуры: две штуки, примерная стоимость одной вещи — 500–1500 рублей.

две штуки, примерная стоимость одной вещи — 500–1500 рублей. Спортивный костюм (брюки или шорты и кофта): один комплект, примерная стоимость — три–восемь тысяч рублей.

один комплект, примерная стоимость — три–восемь тысяч рублей. Сменная обувь: одна пара, примерная стоимость — две–четыре тысячи рублей.

одна пара, примерная стоимость — две–четыре тысячи рублей. Спортивные кроссовки: одна пара, примерная стоимость — две–семь тысяч рублей.

одна пара, примерная стоимость — две–семь тысяч рублей. Рюкзак: один, примерная стоимость — три–шесть тысяч рублей.

Как покупать разумно и не переплачивать

Кроме списка покупок и постоянной ревизии гардероба, есть несколько советов: следите за летними акциями, покупайте базовые вещи комплектами и заранее сравнивайте цены в разных магазинах и на маркетплейсах.

Кроме того, не стоит приобретать все за один день. Если распределить покупки на несколько недель, расходы будут менее ощутимыми для семейного бюджета, а времени на выбор качественных вещей останется значительно больше.

Во сколько обходятся школьные сборы

Даже при рациональном подходе подготовка к учебному году — одна из самых заметных статей семейных расходов. Итоговая сумма зависит от возраста ребенка, требований школы и того, какие вещи удалось сохранить с прошлого сезона.

Основные расходы обычно приходятся на школьную одежду, обувь, спортивную форму, рюкзак и канцелярию: по разным оценкам, в 2026 году на одежду и обувь к школе придется потратить от 30 тысяч рублей.

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