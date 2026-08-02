С какого класса нужно начинать готовиться к ЕГЭ по математике

С годами ЕГЭ по профильной математике стал намного сложнее, подготовку к нему лучше начинать заранее — ещё в 8–9-х классах. Об этом в беседе с RT заявила преподаватель Архангельского государственного лицея имени М.В. Ломоносова Оксана Гошева, подготовившая 12 стобалльников по профильной математике.

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«За годы существования ЕГЭ экзамен по профильной математике стал сложнее, особенно когда из него убрали задания с выбором ответа. Появилось больше серьёзной геометрии, добавились задания олимпиадного уровня, а также задачи, требующие углублённого понимания предмета. Особенно это заметно по второй части, где встречаются в том числе и экономические задачи», — рассказала собеседница RT.

По словам преподавателя, для учеников физико-математических классов первая часть ЕГЭ обычно не представляет сложности, тогда как вторая позволяет оценить, насколько глубоко они освоили предмет.

При этом Гошева подчеркнула, что сложность экзамена оправданна, поскольку он помогает вузам принимать уже подготовленных студентов.

«Часто бывает, что первый год в университете уходит на восполнение пробелов в школьных знаниях. А ребята, которые хорошо сдают ЕГЭ и решают вторую часть, приходят в вуз подготовленными», — пояснила она.

Педагог также отметила, что начинать подготовку к ЕГЭ по профильной математике лучше за четыре года до экзамена, однако при хорошей базе добиться высокого результата можно и за два.

«Самый комфортный путь — начинать заранее, в 8–9-х классах, чтобы постепенно углублять знания», — подытожила Гошева.

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