Россиянам объяснили, как распознать сотрясение мозга у ребенка

Если ребенок ударился головой, потерял сознание, его тошнит — не ждите, сразу обращайтесь за медицинской помощью, рекомендует канал "Объясняем.рф".

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Так, в числе симптомов сотрясения мозга — потеря сознания (даже кратковременная), тошнота или рвота, головная боль, головокружение, заторможенность или, наоборот, беспокойство, раздражительность, ухудшение зрения, "мушки".

Все эти признаки могут проявиться сразу или спустя несколько часов.

«Главное правило: если есть хоть один тревожный симптом — не ждите, везите к врачу. При сотрясении время работает против пациента. При подозрении на внутричерепную гематому счет может идти на минуты», — предупреждает заведующий нейрохирургическим отделением Детского центра Аслан Текоев.

Когда нужно срочно обратиться за медицинской помощью:

ребенок потерял сознание;

не может ответить на простые вопросы: как его зовут, где он, что случилось;

у него судороги и рвота два раза и более;

есть жалобы на сильную головную боль;

поведение резко изменилось;

симптомы проявляются все больше.

Если врач отпустил вас с ребенком домой, соблюдайте несколько правил.

В первые часы ребенок должен лежать с приподнятой головой, лучше всего, если он поспит. Будите его каждые два-три часа, чтобы проверить сознание и реакцию зрачков.

Исключите гаджеты, телевизор и все, что создает зрительную нагрузку.

Не стоит оставлять ребенка одного в первые сутки после сотрясения.

Кроме того, не разрешайте ему заниматься спортом раньше, чем через две — три недели после травмы.