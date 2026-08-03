Стоит ли родителям переживать, если их ребенок начал вести блог

Эксперты Президентской академии выяснили: порядка 28 процентов российских блогеров — дети. По результатам исследования, которое провели представители РАНХиГС, средний возраст старта карьеры создателей контента — 10 лет. Как регулируется эта деятельность с правовой точки зрения и какое будущее у детского блогинга в России, разбиралась «Вечерняя Москва».

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Сегодня почувствовать себя звездой может каждый. Интернет не только открывает современному человеку дорогу к славе, но и буквально освещает ее. Особенно возможность стать знаменитым и, кстати, неплохо подзаработать манит юных потребителей онлайн-контента и их родителей. Об этом говорит и исследование, согласно которому минимальный возраст блогера в нашей стране может начинаться, вдумайтесь, с трех лет. Действительно ли честны те, кто говорит: «Это всего лишь увлечение»? Да и чье: детское или родительское?

Закон суров, а есть ли он?

На данный момент в России нет закона, который бы регулировал детский блогинг, чего нельзя сказать, например, о детской киноиндустрии. Пока деятельность юных актеров строго контролируется Трудовым кодексом Российской Федерации, распределение дохода от детских онлайн-страничек, а иногда и создание контента для них находятся в «серой зоне».

В последнее время о необходимости отдельного закона стали говорить все чаще. В числе предложений — внесение поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и создание специального федерального стандарта о защите прав детей-блогеров. Основное требование — обязать родителей добросовестно контролировать деятельность своих юных контент-мейкеров.

К примеру, переводить не менее 50 процентов заработанных ребенком средств в трастовый фонд, который станет доступен по достижении 18 лет. Также активисты настаивают на контроле за подобаемостью контента и необходимости медиаобразования.

«На данный момент страна стоит на пороге больших изменений в этом вопросе. Именно сейчас активно обсуждаются инициативы, которые начнут контролировать детский блогинг. Они обещают защитить юное население от реальных угроз: возможной эксплуатации и финансовых потерь в будущем, что вполне справедливо, ведь блогинг официально признан экономической деятельностью, — говорит адвокат, член Ассоциации юристов Никита Тарновский. — Пока что в большинстве случаев доход, получаемый ребенком, поступает на карту родителя, оформившего статус самозанятого».

Права и обязанности

По словам Тарновского, подобный сценарий, встречающийся на практике довольно часто, действительно создает риски для детей, лишая их трудовых гарантий. Однако положение дел зависит от возраста юного блогера.

Например, дети до 14 лет не имеют права самостоятельно заключать договоры, за них это делают родители. Ребятам в возрасте от 14 до 18 лет с юридической точки зрения дозволено уже чуть больше. Так, они могут подписывать деловые бумаги, но лишь с согласия законных представителей.

Тем не менее даже возможность заключать контракты все равно не спасает детей от возможной трудовой эксплуатации со стороны тех же родителей или медиаменеджеров. А это значит, что юным блогерам действительно нужна правовая защита.

Отсутствие регулирующих мер может привести к полному исчезновению детского блогинга ввиду появления запретов на подобный детский труд и использование интернета лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста. К такому варианту склоняется все больше стран.

«На самом деле самым правильным решением сейчас может стать именно разработка законов, отвечающих не только времени, но и практике применения; законов, которые будут не ограничивать, а направлять данную деятельность в правильное русло», — отмечает Тарновский.

С мнением согласна и Екатерина Филиппова, юрист и эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она уверена, что создать безопасную и прозрачную для всех участников игры среду возможно только благодаря принятию предлагаемых мер.

«Они не только защитят права детей, но и повысят, к примеру, доверие рекламодателей в вопросах сотрудничества с несовершеннолетними. Это будет актуально, поскольку блогинг с каждым днем все больше закрепляется как устоявшееся социальное и экономическое явление», — утверждает Филиппова.

Двойная жизнь: «Я» и мой блог

По словам психолога Василия Банюка, для многих детей блог нередко становится местом самовыражения, которое особенно необходимо в подростковом возрасте и в его преддверии.

«Имея такое пространство для творчества, ребенок может экспериментировать с самопрезентацией, пробовать себя в новых ролях», — объясняет специалист.

С точки зрения психологии, в числе основных рисков — подмена собственного «Я» хрупкой детской психикой и внесение весьма серьезных коррективов в детско-родительские отношения. Однако обе эти проблемы, к сожалению или к счастью, лежат лишь на плечах родителей. Именно они способны привить своему чаду чувство собственной значимости и не допустить смешения ролей в семье.

«Для здорового развития ребенку важно чувствовать безусловное принятие со стороны родителей, вне зависимости от количества лайков и уровня дохода, — дополняет Василий Банюк. — Тонкая грань между поддержкой и той самой трудовой эксплуатацией проходит там, где интересы юного блогера перестают быть приоритетом, а на первый план выходят желания взрослого. Если ребенок спокойно может сказать своей семье: "Я больше не хочу этим заниматься" и не получит порцию осуждения, то переживать не о чем».

Несмотря на то, что данные вопросы уже вовсе не правовые, в какой-то мере поспособствовать их решению смогут те же регулирование закона и медиаобразование. Они не только снизят давление на юных блогеров, но и помогут двигаться в нужном направлении без юридических рисков и психологических угроз.

Кстати

В Объединенных Арабских Эмиратах одобрили запрет на использование соцсетей детьми младше 15 лет. Ранее Великобритания анонсировала похожие ограничения: детям до 16 лет планируют закрыть доступ к крупнейшим платформам, а для подростков 16-17 лет — отключить отдельные функции, в частности прямые трансляции и общение с незнакомцами. Первой такие меры ввела Австралия. Закон приняли в 2024 году, а 10 декабря 2025 года он вступил в силу. Соцсети обязали блокировать пользователей младше 16 лет.