Врач рассказал о пяти главных плюсах грудного вскармливания

Состав грудного молока меняется в зависимости от возраста ребенка, укрепляет его иммунитет, способствует развитию мозга и помогает матери быстрее восстановиться после родов. Об этом рассказала главный врач Городской клинической больницы №40 Ольга Мануйленко, назвав преимущества грудного вскармливания.

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По словам специалиста, грудное молоко остается оптимальным питанием для новорожденного благодаря своему уникальному составу.

«Состав грудного молока — это шедевр эволюции. Он не является статичным, а постоянно адаптируется к изменяющимся потребностям растущего организма. В отличие от искусственных смесей, грудное молоко меняется в зависимости от возраста ребенка, времени суток и даже его текущего состояния здоровья», — отметила Ольга Мануйленко.

Особенно важным грудное вскармливание является в первые месяцы жизни. Вместе с молоком ребенок получает иммуноглобулины и другие защитные вещества, которые помогают организму бороться с вирусами и бактериями, снижая риск развития инфекционных заболеваний.

Кроме того, грудное вскармливание может уменьшить вероятность появления аллергических заболеваний. По словам врача, оно способствует формированию здоровой микрофлоры кишечника и помогает ребенку постепенно адаптироваться к новым продуктам питания.

Еще одно важное преимущество связано с развитием нервной системы. Грудное молоко содержит полиненасыщенные жирные кислоты DHA и ARA, необходимые для формирования клеток мозга, что положительно влияет на память, способность к обучению и когнитивные функции.

«Тесный физический контакт, необходимый во время кормления грудью, укрепляет чувство близости и доверия между матерью и ребенком, создает ощущение безопасности и положительно влияет на эмоциональное развитие малыша», — подчеркнула Ольга Мануйленко.

Пользу грудное вскармливание приносит и самой женщине. По словам главного врача, оно стимулирует выработку окситоцина, что способствует сокращению матки и более быстрому восстановлению организма после родов. Кроме того, многочисленные исследования показывают, что длительное грудное вскармливание связано со снижением риска развития рака молочной железы и яичников.

Еще одним преимуществом специалисты называют экономию семейного бюджета: грудное молоко позволяет отказаться от покупки смесей и сокращает время, которое обычно уходит на приготовление питания для малыша.

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