Родителей призвали записывать детей на подготовительные курсы вузов

Они помогут адаптироваться к учебной среде и повысят шансы на поступление.

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В этом случае у первокурсников будет «когнитивный и информационный иммунитет», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Когда на первый курс пришли дети из колледжа или из так называемых подготовительных курсов этого профильного вуза, эти дети имеют больше когнитивный и информационный иммунитет. Они уже побывали в стенах этого вуза, перестали бояться, знают преподов в лицо, знают, у кого какие заскоки, к кому какой подход нужен, им уже стены начинают помогать. Родители должны это учитывать. Если ребёнок не поступил, иногда, чтобы сохранить его нервную систему, стоит поводить его в течение года в этот же профильный вуз, чтобы он адаптировался, ассимилировался, в туалете узнал всякие сплетни, как себя вести, что здесь котируется, какая нагрузка будет, как деды-третьекурсники с ней справляются. Им важно повариться в этом».

Ранее в Госдуме отметили растущий спрос у российских абитуриентов к обучению в отечественных вузах. При этом конкурс на бюджетные места остаётся высоким даже среди тех, кто набрал сто баллов на ЕГЭ, сообщила член комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.