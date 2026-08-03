Доктор объяснил, как снизить риск внезапной детской смерти во сне

Безопаснее всего с точки зрения риска развития синдрома внезапной детской смерти для новорожденного ребенка считается сон в отдельной кроватке в комнате вместе с родителями, на спине, без подушки, на упругом матрасе, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры неонатологии Пироговского Университета Василиса Авраменко.

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«В кроватке не должно быть мягких бортиков, одеяла, игрушек, чтобы ребенок во сне не мог случайно уткнуться во что-то мягкое, что вызовет остановку дыхания. Совместный сон в одной кровати с родителями безопасен для малыша не раньше трех месяцев, при этом следует соблюдать специальные правила безопасного совместного сна», — отметила врач.

Также доктор отметила, что температура воздуха в комнате с ребенком должна быть не ниже 18 и не выше 26 градусов.

«Новорожденный ребенок еще только учится регулировать температуру тела в зависимости от температуры окружающей среды. В случае сухого воздуха, используйте увлажнитель. Регулярно проветривайте помещение, делайте влажную уборку — это способствует профилактике инфекционных заболеваний. Обращайте внимание, чтобы ребенок был комфортно одет (не замерз и не перегрелся)», — рассказала доктор.

Купать ребенка после выписки из роддома можно ежедневно. При этом наличие не отпавшего пуповинного остатка не является противопоказанием.