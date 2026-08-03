Как выбрать школьную форму, чтобы ее хватило на год

Дизайнер Домрачева: школьная форма из эластичного джерси прослужит долгий срок
Школьная форма из эластичного джерси будет служить долгий срок. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный дизайнер бренда детской одежды BUNGLY Александра Домрачева.
«При выборе школьной формы важна способность материала справляться с большой нагрузкой. Мы используем эластичный джерси на основе вискозы», — заявила эксперт.
Домрачева призвала выбирать одежду с «системой роста» — конструкцией, которая позволяет вещам адаптироваться к изменениям фигуры.
«Обращайте внимание на специальные отвороты на брюках, регулируемые пояса, разумный запас длины пиджаков, а также дополнительные петли и пуговицы на лямках сарафанов. В младшей школе лучше выбирать модели свободного кроя — так одежда дольше остается комфортной по мере роста ребенка», — отметила специалист.
Дизайнер посоветовала перед покупкой посмотреть фурнитуру вещей. По ее словам, нужно проверить, насколько легко работает молния, а кнопки не требуют чрезмерного усилия.
Домрачева также предложила родителям собрать капсулу, в которой вещи сочетаются между собой и используются по очереди.
«Для мальчика это две пары брюк, жилет или пиджак и кардиган. Для девочки — сарафан или юбка, а также брюки. Комплект дополняют двумя-тремя рубашками или блузками, сменной обувью и двумя наборами одежды для физкультуры — в зал и на улицу», — пояснила она.
По мнению эксперта, также стоит обратить внимание на наличие гарантии у бренда.
«Если производитель дает гарантию на школьную коллекцию, значит, он уверен, что одежда рассчитана на ежедневную эксплуатацию в течение всего учебного года», — объяснила Домрачева.