Как выбрать школьную форму, чтобы ее хватило на год

Школьная форма из эластичного джерси будет служить долгий срок. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный дизайнер бренда детской одежды BUNGLY Александра Домрачева.

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«При выборе школьной формы важна способность материала справляться с большой нагрузкой. Мы используем эластичный джерси на основе вискозы», — заявила эксперт.

Домрачева призвала выбирать одежду с «системой роста» — конструкцией, которая позволяет вещам адаптироваться к изменениям фигуры.

«Обращайте внимание на специальные отвороты на брюках, регулируемые пояса, разумный запас длины пиджаков, а также дополнительные петли и пуговицы на лямках сарафанов. В младшей школе лучше выбирать модели свободного кроя — так одежда дольше остается комфортной по мере роста ребенка», — отметила специалист.

Дизайнер посоветовала перед покупкой посмотреть фурнитуру вещей. По ее словам, нужно проверить, насколько легко работает молния, а кнопки не требуют чрезмерного усилия.

Домрачева также предложила родителям собрать капсулу, в которой вещи сочетаются между собой и используются по очереди.

«Для мальчика это две пары брюк, жилет или пиджак и кардиган. Для девочки — сарафан или юбка, а также брюки. Комплект дополняют двумя-тремя рубашками или блузками, сменной обувью и двумя наборами одежды для физкультуры — в зал и на улицу», — пояснила она.

По мнению эксперта, также стоит обратить внимание на наличие гарантии у бренда.