Репродуктолог призвал создать безопасную среду в женских консультациях

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала в пресс-центре НСН о новых подходах Минздрава к работе с женщинами в ситуации незапланированной беременности. По её словам, ключевой задачей становится не борьба с решением женщины, а устранение причин, которые к нему приводят, и выстраивание системы поддержки — в том числе психологической.

«Некорректное поведение психологов и репродуктологов недопустимо. Минздрав готовит скрипты, по которым психологи и акушеры‑гинекологи должны будут работать, чтобы не допускать некорректного поведения. Женщина не должна бояться пойти в женскую консультацию. Когда наступает незапланированная беременность — это серьёзная жизненная проблема. Женщина должна понимать, что, если она обратится к врачу, ей помогут эту проблему решить тем или иным способом. Мы должны бороться не с женщиной, а с причинами, которые толкают её на шаг прерывания беременности. Очень часто женщины, которые решаются на прерывание беременности, оказываются без поддержки партнёра. То есть к этому их подталкивает мужчина. К такому решению их может подталкивать семья, родители. Здесь очень важна поддержка, которую мы можем оказать женщине», — сказала собеседница НСН.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович в пресс-центре НСН подчеркнул, что проблема репродуктивного поведения и снижения рождаемости носит комплексный характер и не сводится к статистике абортов.