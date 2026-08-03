У каждого пятого школьника в России — ожирение: как вернуть ребенку здоровый вес

Врачи фиксируют в России резкий рост ожирения среди детей. По данным Минздрава, лишний вес — у каждого пятого школьника, а это — пять миллионов человек. С чем это связано, разбирался корреспондент «МИР 24» Максим Бабенышев.

У 80% детей и подростков с избыточным весом — не наследственное. Связано это с неправильным питанием, нарушением сна и образом жизни. Из-за современных гаджетов он сидячий — без активных игр. И пищевые доходы превышают расход энергии

Семилетняя Полина прилетела в Москву на каникулы из Лондона вместе с мамой. Девочка занимается тхэквондо, танцами. Сейчас проходит эндокринологический чекап — врачи исследовательского центра смотрят все: рост, вес, физическую подготовку. Работают и с психологом.

«Жалоб особо нет. Но так как она крупная и больше своих сверстников, мы решили проверить и удостовериться, что с ней все хорошо», — рассказала мать Ольга Гомилка.

Вернуть ребенку здоровый вес легче на ранней стадии. Если есть минимальный избыток, об этом сразу скажет врач. Вылечить запущенное детское ожирение сложно — необходимо полностью изменить образ жизни, питание, добавить больше спорта. С помощью специальных гаджетов отслеживать количество потребляемых калорий, вести дневник питания. Поможет гарвардская тарелка, говорят врачи.

«Тарелочка делится пополам. Одна половинка заполняется овощами, ягодами, фруктами, зеленью. Следующая половинка делится еще пополам: на одной четверти сложные углеводы — крупы, цельнозерновой хлеб, на другой четверти белок — рыба, мясо, яйца. Такой метод позволяет ребенку насытиться и получить макро- и микроэлементы в полном объеме», — пояснила детский эндокринолог Мария Бобрик.

Помогают детям и психологи — ребенок может заедать стресс или получать удовольствие от пищи, поэтому строгая диета запрещена. Здесь важен и семейный подход: ребенок смотрит на поведение мамы и папы, их рацион питания.

«Совместная готовка, когда родители опускаются до уровня детей и не доминируют в качестве родителя — это лучшее, что можно делать со своими детьми. Приучайте их к возможности готовить как можно больше на вашей кухне и восхищаться этим блюдом, как будто вы сидите в ресторане Мишлен», — заявила исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.

Сейчас ожирение выявлено почти у 180 миллионов детей в мире. Высокие показатели: в Китае — избыток веса у 33 миллионов, в Индии — 14, в США — 13, в России — у более 5 миллионов детей. Хроническое заболевание молодеет. Раньше встречалось больше у подростков, сейчас это возраст 6-7 лет.