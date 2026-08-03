Цифровой «однорукий бандит»: как распознать лудоманию у ребенка
Детская лудомания стала активнее распространяться в России. Подростки тратят до нескольких сотен тысяч рублей на улучшения в компьютерных играх. Дети втягиваются в азартные схемы, по которым они за большие деньги продают скины и другие внутриигровые предметы в играх. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, как родителям предотвратить развитие игровой зависимости у ребенка и что делать, если лудомания уже сформировалась.
Масштаб проблемы
Как рассказала эксперт, детская игровая зависимость лудомания — это не гипотетическая угроза, а быстро растущий тренд. По разным оценкам, признаки зависимости сегодня наблюдаются почти у 13 процентов подростков в мире.
Главным катализатором стали видеоигры с механикой случайного выигрыша — лутбоксы (платные виртуальные ящики со случайным содержимым) и скины (это косметические предметы, которые меняют определенные визуальные элементы игры). По сути, это цифровой «однорукий бандит». Эта механика формирует у детей азартное сознание и паттерны поведения, идентичные тем, что развиваются у завсегдатаев казино. Под влияние таких алгоритмов попадают даже четырехлетние дети, — сказала она.
В чем опасность детской лудомании
Эксперт объяснила, что игровая зависимость имеет несколько опасных последствий. К ним относятся:
- Психологическая: лутбоксы приучают ребенка к риску и ставкам с раннего возраста, снижают естественный барьер перед азартными играми.
- Финансовая и юридическая: дети тратят карманные деньги, залезают в долги ради новых покупок внутри игр. В погоне за выигрышами фиксируются случаи краж и мошенничества.
- Медицинская: лечение от сформировавшейся лудомании у ребенка стоит очень дорого. Стоимость терапии может достигать миллиона рублей.
«Красные флаги»: на что должны обратить внимание родители
Психолог объяснила, что зависимость развивается постепенно, но существуют явные сигналы тревоги:
- Финансовые изменения. Пропажа денег из дома или с банковской карты, тайные траты, которые родители обнаруживают постфактум.
- Изменения в поведении ребенка. Навязчивые мысли об игре, раздражительность, агрессия и гнев при попытке родителей ограничить время за гаджетом. Игра становится абсолютным приоритетом над реальной жизнью: учебой, общением с друзьями, хобби и семейными делами.
- Физическое состояние. У ребенка развивается нарушение сна и аппетита, учащаются головные боли, ухудшается зрение из-за постоянного сидения за экраном.
Как защитить ребенка от лудомании
Специалист дала советы родителям, как предотвратить развитие игровой зависимости у ребенка:
- Установите границы. Четко определите временные рамки для игр. Контроль должен быть адекватным, мягким, но последовательным.
- Не используйте гаджет как няню. Не отдавайте ребенку смартфон или планшет только для того, чтобы он не мешал взрослым заниматься своими делами.
- Разговаривайте открыто. Объясняйте детям принцип работы лутбоксов. Ребенок должен понимать, что это бизнес, который построен на проигрыше игрока. Обсуждайте финансовую грамотность и риски необдуманных трат.
- Замещайте реальность. Приоритет нужно отдать живому общению. Активно вовлекайте ребенка в семейный досуг, настольные игры, спорт и совместные прогулки вне интернета. Родитель должен присутствовать в жизни ребенка физически и эмоционально.
Что делать, если зависимость уже сформировалась
По ее мнению, если родители поняли, что ребенок стал лудоманом, действовать нужно решительно, но без агрессии:
- Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте, не обвиняйте и не кричите на ребенка. Крики и наказания только усугубят ситуацию и разрушат доверие.
- Перестаньте быть финансовой подушкой безопасности. Это самый сложный, но необходимый шаг. Не оплачивайте игровые долги подростка и не давайте ему деньги на новые лутбоксы. Ребенок должен столкнуться с реальными последствиями своих действий.
- Обратитесь к специалистам. Самостоятельно справиться с зависимостью практически невозможно, так как она формируется поэтапно и пускает глубокие корни. Вашему ребенку необходима помощь психиатра-нарколога или клинического психолога. Чем раньше начнется терапия, тем быстрее наступит выздоровление.
Важно помнить, что проблема заключается не в слабой воле ребенка, а в работе мощных психологических механизмов, на которые нацелены многомиллиардные игровые корпорации. Ваша задача как родителя — не бороться с ребенком, а помочь ему победить эту болезнь вместе со специалистами, — заключила Абравитова.
Число лудоманов в России достигло рекордных 13 миллионов — это около 12 процентов всех взрослых людей в стране. Сейчас игровая зависимость считается одним из самых распространенных психических заболеваний, которое чаще всего встречается у мужчин от 25 до 44 лет. Врач-нарколог Василий Шуров объясняет: лудомания — это физическая зависимость от азартных игр, когда человек проигрывает большие деньги, испытывает психическое напряжение, но продолжает играть, несмотря на последствия и долги. Причинами часто становятся стресс и психологическая нагрузка: азартные игры могут служить бегством от проблем.