Цифровой «однорукий бандит»: как распознать лудоманию у ребенка

Детская лудомания стала активнее распространяться в России. Подростки тратят до нескольких сотен тысяч рублей на улучшения в компьютерных играх. Дети втягиваются в азартные схемы, по которым они за большие деньги продают скины и другие внутриигровые предметы в играх. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, как родителям предотвратить развитие игровой зависимости у ребенка и что делать, если лудомания уже сформировалась.

Масштаб проблемы

Как рассказала эксперт, детская игровая зависимость лудомания — это не гипотетическая угроза, а быстро растущий тренд. По разным оценкам, признаки зависимости сегодня наблюдаются почти у 13 процентов подростков в мире.

Главным катализатором стали видеоигры с механикой случайного выигрыша — лутбоксы (платные виртуальные ящики со случайным содержимым) и скины (это косметические предметы, которые меняют определенные визуальные элементы игры). По сути, это цифровой «однорукий бандит». Эта механика формирует у детей азартное сознание и паттерны поведения, идентичные тем, что развиваются у завсегдатаев казино. Под влияние таких алгоритмов попадают даже четырехлетние дети, — сказала она.

В чем опасность детской лудомании

Эксперт объяснила, что игровая зависимость имеет несколько опасных последствий. К ним относятся:

Психологическая: лутбоксы приучают ребенка к риску и ставкам с раннего возраста, снижают естественный барьер перед азартными играми.

Финансовая и юридическая: дети тратят карманные деньги, залезают в долги ради новых покупок внутри игр. В погоне за выигрышами фиксируются случаи краж и мошенничества.

Медицинская: лечение от сформировавшейся лудомании у ребенка стоит очень дорого. Стоимость терапии может достигать миллиона рублей.

«Красные флаги»: на что должны обратить внимание родители

Психолог объяснила, что зависимость развивается постепенно, но существуют явные сигналы тревоги:

Финансовые изменения. Пропажа денег из дома или с банковской карты, тайные траты, которые родители обнаруживают постфактум.

Изменения в поведении ребенка. Навязчивые мысли об игре, раздражительность, агрессия и гнев при попытке родителей ограничить время за гаджетом. Игра становится абсолютным приоритетом над реальной жизнью: учебой, общением с друзьями, хобби и семейными делами.

Физическое состояние. У ребенка развивается нарушение сна и аппетита, учащаются головные боли, ухудшается зрение из-за постоянного сидения за экраном.

Как защитить ребенка от лудомании

Специалист дала советы родителям, как предотвратить развитие игровой зависимости у ребенка:

Установите границы. Четко определите временные рамки для игр. Контроль должен быть адекватным, мягким, но последовательным.

Не используйте гаджет как няню. Не отдавайте ребенку смартфон или планшет только для того, чтобы он не мешал взрослым заниматься своими делами.

Разговаривайте открыто. Объясняйте детям принцип работы лутбоксов. Ребенок должен понимать, что это бизнес, который построен на проигрыше игрока. Обсуждайте финансовую грамотность и риски необдуманных трат.

Замещайте реальность. Приоритет нужно отдать живому общению. Активно вовлекайте ребенка в семейный досуг, настольные игры, спорт и совместные прогулки вне интернета. Родитель должен присутствовать в жизни ребенка физически и эмоционально.

Что делать, если зависимость уже сформировалась

По ее мнению, если родители поняли, что ребенок стал лудоманом, действовать нужно решительно, но без агрессии:

Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте, не обвиняйте и не кричите на ребенка. Крики и наказания только усугубят ситуацию и разрушат доверие.

Перестаньте быть финансовой подушкой безопасности. Это самый сложный, но необходимый шаг. Не оплачивайте игровые долги подростка и не давайте ему деньги на новые лутбоксы. Ребенок должен столкнуться с реальными последствиями своих действий.

Обратитесь к специалистам. Самостоятельно справиться с зависимостью практически невозможно, так как она формируется поэтапно и пускает глубокие корни. Вашему ребенку необходима помощь психиатра-нарколога или клинического психолога. Чем раньше начнется терапия, тем быстрее наступит выздоровление.

Важно помнить, что проблема заключается не в слабой воле ребенка, а в работе мощных психологических механизмов, на которые нацелены многомиллиардные игровые корпорации. Ваша задача как родителя — не бороться с ребенком, а помочь ему победить эту болезнь вместе со специалистами, — заключила Абравитова.

Число лудоманов в России достигло рекордных 13 миллионов — это около 12 процентов всех взрослых людей в стране. Сейчас игровая зависимость считается одним из самых распространенных психических заболеваний, которое чаще всего встречается у мужчин от 25 до 44 лет. Врач-нарколог Василий Шуров объясняет: лудомания — это физическая зависимость от азартных игр, когда человек проигрывает большие деньги, испытывает психическое напряжение, но продолжает играть, несмотря на последствия и долги. Причинами часто становятся стресс и психологическая нагрузка: азартные игры могут служить бегством от проблем.