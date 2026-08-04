Мурашко попросили ввести оценку психологического состояния матерей после родов

Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме предложили проводить добровольную оценку психологического состояния матерей после родов для выявления у них признаков послеродовой депрессии. Письмо с таким предложением было направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, документ есть в распоряжении ТАСС.

© ТАСС

По мнению авторов обращения, сейчас педиатрическая служба сосредоточена на здоровье ребенка — детские поликлиники предусматривают посещение новорожденного на дому после выписки для оценки состояния ребенка, однако оценка психологического состояния матерей, у которых может возникнуть послеродовая депрессия, в порядке оказания медпомощи не закреплена.

«Представляется целесообразным дополнить порядок оказания медицинской помощи по профилю "педиатрия" положениями о краткой добровольной оценке психологического состояния матери во время первого патронажа новорожденного либо первого приема ребенка врачом-педиатром, если патронаж по объективным причинам не проводился. Такая оценка не должна заменять диагностику психического расстройства и может осуществляться с использованием короткого стандартизированного опросника и вопросов о самочувствии, сне, тревоге, настроении и способности справляться с уходом за ребенком», — говорится в обращении.

Предполагается, что при выявлении признаков послеродовой депрессии, тревожного расстройства или выраженного эмоционального истощения, медработник должен будет предложить бесплатную консультацию медицинского психолога, а затем документально зафиксировать отказ от консультации или согласие с последующим направлением в медорганизацию. Если ответы женщины в ходе опроса указывают на риск причинения вреда себе или ребенку, медработник должен привлечь врача-психиатра, специалистов скорой помощи и других специалистов в зависимости от состояния пациентки.