В ГД предложили улучшить уроки физкультуры

Практические занятия по здоровому образу жизни нужно проводить в рамках уроков физкультуры в школах. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы Юрий Григорьев ("Справедливая Россия").

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«В рамках уроков физкультуры предлагаю новый модуль "Культура здоровья". Чтобы врачи и инструкторы проводили практические занятия по здоровому образу жизни, а не давали детям теоретические тесты», — сказал Григорьев.

Депутат считает, что тема здоровья в школах часто превращается в формальность.

«Родителям присылают в школьный чат ссылки со строгим указанием "сверху" пройти тесты о правильном питании и здоровом образе жизни. Но детей сначала нужно научить, рассказать, показать», — отметил он.

Григорьев предлагает 70% занятий посвящать непосредственно спорту, а 30% — "полезным знаниям".