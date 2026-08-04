Ученые выяснили, как соцсети влияют на успеваемость школьников

Чем раньше школьник заводит аккаунты в соцсетях — тем хуже его успеваемость в старших классах, показало исследование, проведенное Миланским университетом Бикокка. Его результаты обнародованы в журнале Nature Human Behaviour.

Авторы проанализировали данные анкетирования 5227 учащихся 28 школ на севере Италии на предмет использования соцсетей и их результаты стандартизированных экзаменов по математике, итальянскому и английскому языкам.

При тестировании в возрасте 13–14 лет те, кто завел первый аккаунт в 11 или 12 лет, показали худшие результаты по сравнению с теми, кто отложил это как минимум до 14 лет. К 15–16 годам разрыв в баллах по итальянскому сохранился, а по математике — увеличился.

По расчетам исследователей, разница в отметках примерно эквивалентна отставанию «ранних» пользователей на полгода обучения. Иными словами, польза от отсрочки использования соцсетей составила около половины того эффекта, который дают интенсивные и дорогостоящие занятия с репетитором.

Любопытно, что на успехи в английском языке соцсети никакого влияния не оказали. Ученые предположили, что это связано с большим количеством англоязычного контента в соцсетях, следствием чего становится «непреднамеренное погружение в языковую среду и практику».

Одним из лучших предикторов разрыва в успеваемости оказалась частота, с которой дети брали в руки телефон в течение дня и ночи — это позволило исследователям сделать выводы о природе выявленной корреляции.

«Мы предполагаем, что один из механизмов — это постоянная настороженность [из-за ожидания уведомлений], которую соцсети привносят в жизнь несовершеннолетних. Потребность проверять сообщения, быть в курсе, что происходит в онлайне означает, что ребенок меньше присутствует в реальном мире. А с когнитивной точки зрения это может ухудшать сосредоточенность на том, что требует времени и внимания — например, домашнее задании», — объяснил социолог Марко Гуи, ведущий автор исследования.

Опубликовано оно, что характерно, в тот самый момент, когда разные страны мира одна за другой запрещают детям пользоваться соцсетями. Сам Гуи тоже выступает за установление возрастного ограничения, хотя и называет запрет «чрезвычайной мерой».

«Нужно работать над уменьшением социальной значимости этих платформ для детей младшего подросткового возраста», — заключил он.

Авторы исследования признают, однако, что оно было наблюдательным — то есть строго причинно-следственной связи не доказывает. Вместе с тем, учтено множество других факторов, которые могли повлиять на результаты, таких как успеваемость школьников до появления соцсетей, структура их семей и образование родителей.