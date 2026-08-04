Яркая бутылка, приятный запах: как бытовая химия приводит детей в реанимацию

Бытовая химия остается одной из самых частых причин бытовых отравлений у детей. Яркие упаковки, приятный запах некоторых средств и естественное детское любопытство нередко приводят к тому, что ребенок пробует содержимое бутылки на вкус или случайно оказывается в помещении с высокой концентрацией химических паров. При этом опасность представляют не только жидкости для прочистки труб, но и отбеливатели, средства с хлором, концентрированные кислоты, щелочи и другие чистящие составы.

© runews24.ru

Что опаснее — проглотить средство для прочистки труб или надышаться хлоркой? Как пояснил в комментарии RuNews24.ru ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета Заур Хатшуков, все зависит от количества вещества, его состава и времени воздействия. Однако если говорить о потенциальной угрозе для жизни, наиболее тяжелые последствия обычно возникают после проглатывания концентрированных средств для прочистки труб.

«Большинство таких препаратов содержат сильные щелочи или кислоты, которые вызывают химический ожог слизистой оболочки рта, пищевода и желудка. Подобные повреждения могут привести к глубокому некрозу тканей, кровотечению, формированию рубцов и даже потребовать хирургического лечения».

Эксперт также обращает внимание на то, что вдыхание паров хлорсодержащих средств тоже нельзя считать безобидным. Особенно опасно использование бытовой химии в небольших непроветриваемых помещениях. Раздражающие вещества воздействуют на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, вызывая кашель, жжение в носоглотке, слезотечение, затруднение дыхания. У детей с бронхиальной астмой или аллергическими заболеваниями подобное воздействие может спровоцировать тяжелый бронхоспазм.

«Отдельно стоит сказать о крайне опасной ошибке — смешивании различных чистящих средств. Например, соединение хлорсодержащих препаратов с кислотными очистителями или уксусом сопровождается выделением токсичного газа. Его вдыхание способно вызвать выраженное поражение дыхательных путей и требует незамедлительного прекращения контакта с химическим веществом».

Как правильно оказать первую помощь?

Если ребенок проглотил средство бытовой химии, прежде всего необходимо сохранять спокойствие и немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. До приезда врачей важно удалить остатки вещества из полости рта, аккуратно прополоскать рот чистой водой и, если ребенок находится в сознании и может самостоятельно глотать, дать ему несколько небольших глотков воды.

«При этом существует ряд действий, которые категорически запрещены. Нельзя вызывать рвоту, поскольку при повторном прохождении агрессивного вещества через пищевод химический ожог может стать еще тяжелее. Не следует пытаться «нейтрализовать» кислоту содой или щелочь уксусом — химическая реакция сопровождается выделением тепла и может усилить повреждение тканей. Также не рекомендуется самостоятельно давать молоко, растительное масло, сорбенты или какие-либо лекарственные препараты без назначения врача».

Если ребенок надышался парами бытовой химии, его необходимо как можно быстрее вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Следует расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить покой и внимательно наблюдать за состоянием. При появлении выраженной одышки, свистящего дыхания, посинения губ, потери сознания или нарастающего кашля нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.

При попадании химического средства на кожу пораженный участок следует промывать прохладной проточной водой не менее 15–20 минут. Если вещество попало в глаза, их также необходимо промывать большим количеством чистой воды, стараясь не тереть веки.

Когда требуется экстренная медицинская помощь?

Любое проглатывание концентрированных средств для прочистки труб, отбеливателей или других агрессивных химических веществ является поводом для немедленного обращения за медицинской помощью, даже если ребенок чувствует себя удовлетворительно. Иногда серьезные повреждения внутренних органов проявляются не сразу.

«Особую тревогу должны вызывать сильная боль во рту или за грудиной, повторная рвота, кровь в рвотных массах, затруднение глотания, осиплость голоса, выраженный кашель, нарушение дыхания, сонливость или потеря сознания».

Как избежать подобных ситуаций?

Эксперт подчёркивает, что основная мера профилактики — правильное хранение бытовой химии. Все опасные средства должны находиться в недоступном для детей месте, желательно в закрывающихся шкафах. Никогда не следует переливать бытовую химию в бутылки из-под воды или сладких напитков: ребенок может принять их за обычную жидкость. Во время уборки нельзя оставлять открытые емкости без присмотра, а использование хлорсодержащих средств должно сопровождаться хорошим проветриванием помещения.