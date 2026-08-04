В России предложили учить студентов-зумеров по-новому

Классическая лекция-монолог перестает быть эффективной для поколения Z, так как студенты-зумеры привыкли к горизонтальному обмену информацией. Исследователи РГПУ им. А. И. Герцена предложили альтернативу — модель наставничества «Незнающий эксперт», построенную на диалоге. Ее представил директор Института философии человека Алексей Воскресенский, сообщает пресс-служба вуза.

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От лекции к открытому диалогу

Блогер сегодня становится лидером мнений не потому, что он профессиональнее эксперта, а потому, что говорит на одном языке с аудиторией.

«Мы изучили форматы, при которых новая модель уже работает. Например, в интеллектуальных подкастах ведущий задает вопросы эксперту. Слушатель видит, как рождается мысль. В интернет-шоу эксперт не знает, какой вопрос ему зададут через минуту. Он вынужден думать на ходу. Это держит внимание зрителя сильнее, чем готовая лекция. Меняется и пространство. Лекции проходят не только в аудиториях, но и в антикафе, барах, лофтах. Вместо кафедры — круглый стол. Преподаватель говорит не „вы должны“, а „давайте подумаем“. Это снимает страх ошибки. Влияние нового наставника строится на личном признании», — рассказал Алексей Воскресенский.

Риски неформального общения

Однако у этого подхода есть обратная сторона: отказываясь от институциональной защиты, эксперт становится уязвимым. Если аудитория не готова к диалогу, попытка завоевать доверие может обернуться агрессией или насмешками.

Второй риск может быть связан с неискренностью эксперта, когда неформальный стиль используется как инструмент манипуляции.

«Появляются псевдоэксперты, которые имитируют доверие, чтобы продвигать свои цели. Молодежь чувствительна к фальши. Поддельная искренность убивает доверие быстрее, чем открытая лекция. Подлинность — главный вызов этой модели», — подчеркнул директор института.

Диалог подходит не для всех ситуаций

Третий круг проблем связан с институциональными ограничениями. Современная система образования ориентирована на измеримые результаты: баллы, рейтинги, показатели. Модель «Незнающего эксперта» не всегда вписывается в эти рамки. Например, в начальной школе или при освоении базовых дисциплин диалог может уступать место необходимости четкого объяснения. В кризисных ситуациях студенты нередко ждут конкретных ответов. Здесь, по мнению Алексея Воскресенского, важно не отказываться от классической системы, а гибко сочетать разные подходы.

«Модель требует дополнительного осмысления. Один из главных вопросов — сохранится ли баланс между диалогом и фундаментальными знаниями. Важно понять, где проходит грань, за которой диалог перестает быть продуктивным. Ответ на этот вопрос во многом определит развитие образования в ближайшие годы», — подытожил он.

Ранее ученые Института философии человека РГПУ им. А. И. Герцена, подведомственного Минпросвещения России, исследовали влияние цифрового творчества студентов на коммуникацию в вузовской среде. Они пришли к выводу, что общие мемы и шутки помогают справляться со стрессом и строить диалог.