Как постепенно подготовить ребенка к новому учебному году

Совсем скоро начало учебного года, и эта мысль часто тревожит не только детей, но и родителей. Ребята сталкиваются с целым спектром эмоций. С одной стороны — радость от встречи с друзьями, интерес к новым знаниям и даже гордость за новый статус. С другой — тревога перед неизвестностью.

Особенно это касается первоклассников, для которых школа — совершенно незнакомая территория с новыми правилами, учителями и одноклассниками. А подростки, в свою очередь, уже думают об экзаменах и выборе будущего пути.

Психолог в социальной сфере, нейропсихолог, педагог-психолог Анна Кирюшина в беседе с WomanHit рассказала, как мягко и без стресса подготовить ребёнка к новому учебному году, чтобы 1 сентября стало праздником, а не испытанием.

Главное правило — спокойствие родителей

Первый и самый важный совет от Анны Кирюшиной касается не детей, а нас самих. Родительское спокойствие — это фундамент, на котором строится эмоциональное состояние ребенка.

«В первую очередь, старайтесь быть спокойными, потому что дети считывают все эти эмоции с нас. В лице родителей должна быть обязательно опора, родитель должен быть спокойным», — подчеркивает эксперт.

Поэтому начните с себя. Подышите, успокойтесь, напомните себе, что школа — это не экзамен на родительскую состоятельность, а просто этап жизни, который ваш ребёнок пройдет с вашей поддержкой.

Перенастройка режима

Летом режим почти у всех сбивается. Дети ложатся поздно, встают ближе к обеду, и резкий переход на ранние подъемы в сентябре становится настоящим стрессом для организма. Но решать эту проблему жесткими приказами — большая ошибка.

«Мы не используем жесткие приказы, не говорим об этом строго, не наказываем. Делаем это плавно, по 15 минут каждое утро», — советует психолог.

Например, если ребенок привык вставать в 10 утра, сначала будите его в 9:45, потом в 9:30, потом в 9:00 — и так постепенно доводим до нужного времени. Чтобы облегчить процесс, старайтесь сделать день активным. Больше прогулок, физической активности, вечерних игр. Уставший ребенок поневоле ляжет спать раньше, и утром встать будет легче. К концу августа организм уже привыкнет к новому режиму, и 1 сентября не станет шоком.

С подростками этот прием тоже работает, но здесь вместо «приказов» нужны переговоры. Объясните, что ранний подъем поможет ему успевать на тренировки или встречи с друзьями, предложите вместе подумать, как сделать утро более комфортным. Жесткость вызовет только сопротивление. Мягкость и уважение к его времени приведут к результату быстрее.

Разговоры и безопасное пространство

Психологическая настройка не менее важна, чем режим. Разговаривайте с ребенком о школе, о его чувствах. Расскажите свой личный опыт — как вы шли в школу, что чувствовали. Не бойтесь признаваться, что иногда тоже боялись или не хотели идти. Это покажет ребенку, что его эмоции нормальны.

«Даже если ребёнок говорит: „не хочу видеть никого, не хочу ни с кем общаться“, он имеет на это право. Просто послушайте спокойно, примите эти эмоции. Не говорите: „так нельзя“. Покажите, что вы готовы к таким эмоциям, даже если они отрицательные», — рекомендует специалист.

Для подростков создание безопасного пространства для разговоров особенно важно. У них свои страхи: экзамены, отношения с одноклассниками, неуверенность в себе. Не отмахивайтесь дежурными фразами вроде «все будет хорошо» или «не переживай». Признайте, что он имеет право волноваться и бояться — и что вы рядом, чтобы поддержать.

Совместные покупки и самостоятельность

Поход за канцелярией — это не просто трата денег, а мощный психологический ритуал. Для младших детей совместная закупка тетрадей, ручек и пеналы становится приятным событием, которое снижает тревожность и настраивает на позитивный лад. Покажите, что учеба — это интересно: «Смотри, какая тетрадка, будешь красиво писать!», «Вот альбом для рисования, ты же любишь рисовать!».

Для подростков — это возможность проявить самостоятельность. Доверьте им выбор рюкзака, канцелярии и даже школьной одежды. Даже если вам не совсем нравится их выбор, дайте им это право. Это поддержка, которая укрепляет ваши отношения и показывает уважение к их взрослению.

Визуализация расписания и понятный план

Детей часто пугает неизвестность. «Все новое, всего много, я не знаю, что меня ждет», — это источник тревоги. Помогите ребенку сделать будущее более осязаемым и понятным. Когда станет известно расписание, составьте вместе с ребенком план недели. Используйте яркие стикеры, цветные маркеры, отмечайте не только уроки, но и кружки, прогулки, встречи с друзьями.

«Чтобы ребенок осязал, что ему предстоит, и не испытывал такой большой тревожности перед неизвестностью. Чтобы он видел, что его ждет не только сидение за партой, но и другие интересные занятия», — советует педагог-психолог.

Визуализация поможет понять, что школьная жизнь не ограничивается уроками. И тогда учебный год не будет казаться бесконечным марафоном.