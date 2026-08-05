Первое в России исследование ВШЭ показало, как нейросети захватили школы

Первое масштабное исследование влияния искусственного интеллекта на школьное образование в России показало: нейросети стали повседневным инструментом для большинства учеников. В 6–7 классах ИИ регулярно используют почти 70% школьников, а в старших — уже 90%. Две трети опрошенных заходят в нейросети минимум раз в неделю, а чаще — ежедневно. При этом, как отмечают авторы исследования, реальные цифры могут быть ещё выше — часть подростков просто скрывает использование ИИ, чтобы их не заподозрили в списывании.

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Лаборатория медиакоммуникаций в образовании факультета креативных индустрий Высшей школы экономики провела первое в России масштабное социологическое исследование о том, как школьники используют искусственный интеллект. Результаты показали: нейросети стали привычным инструментом для выполнения учебных задач.

Согласно данным опроса, проведённого в конце учебного года, чьи результаты оказались в распоряжении KP.RU, в 6–7 классах ИИ регулярно применяют почти 70% учеников, а среди старшеклассников этот показатель достигает 90%. Две трети школьников используют нейросети минимум раз в неделю и чаще. При этом авторы исследования подчёркивают: реальные цифры могут быть ещё выше, поскольку часть подростков даёт социально одобряемые ответы и скрывает частоту использования ИИ, чтобы их не заподозрили в списывании.

Самыми популярными нейросетями у школьников оказались китайский DeepSeek, Алиса AI (36%), GigaChat (30%) и Shedevrum (16%). Вопреки распространённым опасениям, исследование показало, что школьники используют ИИ преимущественно для решения учебных задач, а не для создания дипфейков или провокационных изображений. Специализированные инструменты для генерации изображений, музыки и видео применяются значительно реже.

Чаще всего ИИ используют для объяснения тем и поиска дополнительной информации. Например, если ребёнок болел и отстал от программы, он просит нейросеть разобрать пройденные темы. Или если он не понял объяснение учителя, ИИ помогает восполнить пробел. Аналитик Дарья Сапрыкина, автор исследования, отмечает, что нейросеть, если её правильно настроить, действительно может объяснять материал лучше учителя: она способна подстраиваться под особенности восприятия конкретного школьника.

По данным исследования, 40% школьников загружают в нейросети задания по русскому языку и математике, более 30% — по иностранному, 26% — по истории. При этом большинство школьников не копирует ответы бездумно: 89% опрошенных редактируют полученный от ИИ материал, 79% переписывают его, чтобы сделать больше похожим на «человеческий» текст и убрать явные штампы. Лишь 18% просто копируют готовый ответ.

Исследование ВШЭ показывает, что ИИ уже прочно вошёл в школьную жизнь, и игнорировать этот факт больше невозможно. Вопрос теперь не в том, «использовать или не использовать», а в том, как научить школьников работать с нейросетями грамотно и критически осмысливать полученную информацию.

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