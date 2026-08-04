Как изменились детские площадки и какими они будут завтра

После ухода европейских брендов производство детских площадок почти полностью перешло к российским изготовителям - и без заказов они не сидят: только за первое полугодие государственные и муниципальные заказчики провели около пяти тысяч закупок площадок. Эксперты рассказали, как устроен рынок детских площадок и какими они будут в ближайшие годы.

Риск под контролем

В 1980-1990-е годы площадки строились по принципу "чтобы было крепко", рассказывает исполнительный директор компании "Новые Горизонты" Роман Храмов. По его словам, высокие металлические качели, карусели с огромной скоростью вращения, бетонные лазалки были нормой, и практически никто не анализировал риск травм, зоны падения или возрастные особенности детей. Сегодня подход иной: современные стандарты безопасности не запрещают детям испытывать себя, но требуют, чтобы риск был управляемым.

Директор по маркетингу и PR архитектурного бюро MESTO Ольга Гришина связывает уход от конструкций, знакомых по 90-м, со строгими нормами безопасности, которые закреплены в Техническом регламенте Таможенного союза.

"Безвозвратно ушли не только опасные качели. Типовой набор советского двора - металлические горки, бревна для ходьбы, а также песочницы с открытыми навесами-"грибками" - больше не соответствует нормам. Вместо них пришли многофункциональные комплексы, амортизирующие покрытия, безопасные горки", - говорит она.

Наглядный пример нового подхода, по словам Гришиной, - современные горки. Теперь они проектируются так, чтобы ребенок не просто скатился, а безопасно остановился. Учитываются не только высота и угол наклона, но и скорость ската, а также тормозной путь - длина и уклон конечного участка, где ребенок останавливается.

Своя игра: рынок после 2022 года

До 2022 года знаковые городские проекты выполнялись с участием европейских производителей, напоминает Храмов. После их ухода российские компании заняли освободившуюся нишу, и сегодня они уже не догоняют зарубежных коллег - во многих направлениях они сами формируют новые стандарты отрасли. При этом изменилось отношение заказчиков.

"Если раньше отечественного производителя часто рассматривали как более дешевую альтернативу европейскому оборудованию, то сегодня все чаще оценивают уровень инженерии, архитектурную концепцию, качество реализации и стоимость жизненного цикла объекта", - отмечает собеседник.

Похожую динамику отмечает и Ольга Гришина. По ее словам, увеличилось количество запросов от девелоперов, архитекторов и государственных заказчиков, которые раньше ориентировались исключительно на импорт.

"Мы не "заняли место" западных компаний - мы предложили рынку свой подход, который сформировался задолго до 2022 года", - подчеркивает она.

Чего хотят заказчики

Сегодня заказчики хотят видеть многофункциональные пространства, сочетающие игру, обучение и развитие, говорит Ольга Гришина. Популярностью пользуются площадки, которые стимулируют физическую активность и фантазию.

Оборудование при этом дорожает.

"За последний год стоимость нашего оборудования выросла примерно на 10-15%. Это связано с системным удорожанием производственных факторов, которое затронуло всю строительную отрасль", - констатирует Гришина.

Однако есть и другая тенденция, добавляет Роман Храмов.

Если раньше многие заказчики ориентировались исключительно на стоимость закупки, то сегодня все чаще считают стоимость эксплуатации оборудования в течение десяти-пятнадцати лет.

"Мне кажется, рынок постепенно начинает мыслить жизненным циклом объекта, а не только ценой закупки, и это очень позитивная тенденция", - считает эксперт.

По его наблюдениям, рынок уходит от заказов "по каталогу" к индивидуальному проектированию, тематическим игровым пространствам и "интеграции площадок в существующий рельеф".

Госзакупки: не спад, а перераспределение

Значительная часть детских площадок в стране появляется через государственные и корпоративные закупки. По данным проекта "Контур.Закупки", в первом полугодии 2026 года общее число закупок детских площадок и игрового оборудования сократилось на 2,4% год к году - до 4984. При этом закупки по 44-ФЗ (бюджетные закупки государственных и муниципальных заказчиков) снизились на 5,4%, а по 223-ФЗ (закупки госкорпораций, компаний с государственным участием более 50% и естественных монополий) выросли в полтора раза - с 270 до 409.

"Рост по 223-ФЗ выглядит значимым: доля таких закупок увеличивается, что может указывать на активизацию закупок заказчиков с более гибким режимом проведения процедур", - комментирует эксперт проекта "Контур.Закупки" Евгения Сергиенко.

Общая сумма контрактов заметно снизилась - почти на 19%, однако отмечается рост торгов по 223-ФЗ по количеству и общей сумме, при одновременном снижении средней начальной цены одной закупки. По мнению Сергиенко, это может объясняться несколькими причинами: заказчики стали закупать более простые и бюджетные детские площадки, возможно, произошло удешевление оборудования из-за конкуренции и импортозамещения. Кроме того, часть крупных комплексных проектов могла быть разбита на более мелкие лоты или перенесена на более поздние сроки.

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Михаила Хачатуряна, наблюдается некоторая балансировка.

"Процесс перестройки российской экономики приводит к активизации инвестиционной активности бизнеса не только в коммерчески выгодные проекты, но и в реализацию важных социальных задач, снимая часть нагрузки с федерального, региональных и местных бюджетов", - считает Хачатурян.

Какими будут площадки

Главным трендом ближайших лет Роман Храмов называет индивидуализацию.

"Девелоперы хотят, чтобы их жилой комплекс узнавали по игровой зоне. Муниципалитеты стремятся создавать общественные пространства, которые становятся новыми символами города или района", - говорит он.

Расти, по его словам, будут авторские проекты, интегрированные в природный ландшафт, многоярусные комплексы и спортивно-игровые решения для подростков, о которых "почему-то все забывают".