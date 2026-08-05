Предложено усилить контроль за проведением школьных олимпиад

Победа в них не свидетельствует о «хороших знаниях» поступающих в университеты.

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Нужно ограничить доступ к конкурсным материалам по аналогии с системой ЕГЭ. Таким мнением член комитета Госдумы по просвещению поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Что касается олимпиад — там действительно существует достаточно серьёзная проблема. Контроль невозможности доступа к конкурсному материалу для участников олимпиад налажен пока гораздо хуже, чем для участников единого государственного экзамена. Поэтому есть действительно серьёзное подозрение, что на олимпиадах побеждают не столько те, кто лучше понимает предмет, сколько те, кто сумел найти подходы к организаторам олимпиады. Отсюда и желание ограничить число победителей олимпиад, попадающих в вузы. Но боюсь, что чисто механическим ограничением мы мало чего добьёмся. Потому что в этом случае будет чистой лотереей, кто из победителей олимпиад попадёт в вуз. И, соответственно, гарантировать хорошие знания поступающих будет по-прежнему невозможно. Это, в свою очередь, значит низкое качество обучающихся. Поэтому мне представляется, что всё-таки будет необходимо наладить именно контроль за олимпиадами практически на том же уровне, что и за единым государственным экзаменом».

Ранее в интервью «Российской газете» ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил ограничить число мест для олимпиадников в вузах. Речь идёт о фиксированной квоте — не более 15% от общего числа бюджетных мест.