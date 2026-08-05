Перечислены принципы выбора правильного школьного портфеля

Заведующая отделением детской ортопедической реабилитации Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева рассказала о том, как правильно подобрать качественный рюкзак для школьника. Соблюдение простых правил позволит сохранить осанку ребенка. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

«Вес портфеля первоклашки, с учетом всех застежек, пропиток и учебников, не должен превышать 1,5 килограмма. Также стоит обратить внимание на спинку рюкзака. Ортопедическая спинка крайне важна для учеников именно начальных классов, так как мышечный корсет еще не сформирован. Между спинкой ранца и спиной школьника должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха», — отметила Григорьева.

Лучше всего подбирать портфель с застежкой-перетяжкой на груди – это позволит распределить нагрузку, а лямки при этом не будут сползать и натирать. Рюкзак обязательно должен соответствовать росту и комплекции школьника, то есть не выше плеч и не ниже коленей. Родителям стоит повесить на портфель светоотражающие элементы, чтобы ребенка было хорошо видно в темноте.