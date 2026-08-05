Специалист оценил готовность школ к массовому внедрению электронных учебников

Дидактика и методика подобного обучения ещё не до конца отработаны.

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Кроме того, санитарно-эпидемиологические нормы ограничивают использование детьми цифровых ресурсов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал генеральный директор компании «Мобильное электронное образование», бывший заместитель министра общего и профессионального образования РФ Александр Кондаков.

«На сегодня цифровой контент только заходит в школы. Ещё не до конца отработаны дидактика цифрового образования, методики, появились инструменты искусственного интеллекта, которые несут колоссальные возможности, но не менее колоссальные риски, и эта тема педагогами и учёными не до конца отработана. Сейчас реализуется достаточно серьёзный проект по универсальной библиотеке цифрового образования Минпроса и Минцифры России. Он доступен для всех школ. Пока ещё достаточно осторожное отношение учителей, семей, да и самих детей к этому явлению. Причина также в том, что есть санитарно-эпидемиологические нормы, которые ограничивают время пребывания ребёнка в сети, использование электронных учебников».

Ранее российские школы призвали полностью перейти на электронные учебники. Это освободит учеников от тяжёлых рюкзаков, наполненных книгами. С подобной инициативой глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин обратился в Минпросвещения РФ.