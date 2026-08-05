Психолог объяснила, как помочь выпускнику восстановиться после экзаменов

Подростку, который сдавал ЕГЭ или вступительные экзамены, важно помочь восстановиться после стресса. Об этом kp.ru рассказала семейный психолог, основатель ЕВМцентра психологической помощи онлайн Екатерина Маденко.

По словам специалиста, в первую очередь после экзаменов родителям следует снять с ребенка какие-либо требования. Важно позволить ему какое-то время ничего не добиваться и освободить от обязанностей. У ученика должна быть возможность высыпаться, видеться с друзьями, двигаться, а также менять обстановку вокруг себя.

Психолог подчеркнула, что родителям не менее важно следить за своими словами.

«Забудьте про «соберись», «другие справляются», «ты просто ленишься» и коронное «в наше время было тяжелее». Эти фразы не встряхивают — они добивают, добавляя к истощению вину. Человек на нуле, а ему сообщают, что он вдобавок плохой», — объяснила она.

При этом в начале нового учебного года стоит избавить ребенка от установки, что он «обязан сразу учиться блестяще». Рекомендуется позволить ему прожить первый семестр в щадящем режиме и дозировать нагрузку, а не хвататься за все активности.

Психолог напомнила, что легкое переутомление проходит в течение двух-трех недель, в то время как справиться с настоящим выгоранием получится не менее чем за 12 недель.

До этого стало известно, что самыми спокойными перед экзаменами оказались подростки нового поколения — зальферы. Эти ученики купили меньше успокоительных препаратов перед экзаменами по сравнению с поколениями предыдущих лет.

Ранее стало известно, что абитуриентам в РФ хотят дать право выбора между ЕГЭ и экзаменами вуза.