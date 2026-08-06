Как понять, готов ли ребенок к летнему лагерю

Почти 6 миллионов российских и около 400 тысяч белорусских ребят этим летом отправляются на отдых в лагеря. Сейчас у тех, кто пока отдохнуть не успел, остается еще почти целый месяц каникул, но решение надо принимать быстро. "СОЮЗ" беседует с семейным психологом, автором книг Ириной Барбат о том, как родителям убедиться, что их ребенок полностью "созрел" для такого приключения.

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Мы, родители, порой боимся не успеть дать нашим детям все то, что было когда-то у нас, обделить их детство хорошим воспоминаниями. Но скажите: а обязательно ли, чтобы каждый ребенок съездил в лагерь?

Ирина Барбат: Сказать категорически, что, если ребенок не попадет в лагерь, то его детство будет какое-то неполноценное, нельзя. Лагерь — это еще один институт социализации, так же, как детский сад и школа.

Чем хорош именно лагерь? Оторванностью от родителей — ребенок находится в некоем социуме, вращается в нем, учится выстраивать коммуникацию с другими, в том числе и со старшими, вожатыми, без участия мамы с папой. У него нет возможности тут же оглянуться назад, схватить маму за ручку и пожаловаться или позвать ее на помощь. Он учится решать проблемные моменты своим умом, рассчитывая только на себя. Да, у ребенка, который часто посещает лагеря, в дальнейшем процесс сепарации происходит быстрее и спокойнее; и ребенку проще оторваться от мамы, и маме — оторваться от своего чада.

Вот в этом лагерь отличается от других социальных институтов. Но сказать, что ребенок будет в чем-то обделен, если не поедет в лагерь, не сможет из-за этого стать успешным — нет, ничего подобного.

А по каким признакам можно сделать вывод, что твой ребенок еще не "созрел" и его лучше пока что не отправлять в лагерь?

Ирина Барбат: Если говорить о детях без особенностей развития и сложностей со здоровьем, то, пожалуй, не готов тот ребенок, который не может самостоятельно закрывать свои базовые, бытовые потребности. Если у него сложности с процессами гигиены, с самостоятельным переодеванием, ему во многом требуется помощь. Есть такие тепличные дети, и это первое, на что надо смотреть, принимая решение.

Поехать в лагерь с другом — хорошая идея, если семьи договорятся, как поступать в случае ЧП.

Еще один критерий — что у ребенка с коммуникацией. Насколько он общительный, насколько умеет установить контакт, может общаться с другими людьми. Я бы обращала внимание на то, как ребенок ведет себя в обществе чужих детей. Например, он приходит с мамой к кому-нибудь на день рождения, и там, на этом празднике, почти все остальные — незнакомцы. Как он себя ведет? Может ли быстро с кем-то познакомиться? Открыт ли он? Или же забивается в угол один и сидит там, ждет, когда, наконец, закончится этот праздник...

Вот как раз для таких детей, белых ворон, не имеющих друзей ни в школе, ни во дворе, у некоторых родителей и есть "волшебная таблетка": отправить в лагерь на все лето. По аналогии со "столкнуть с лодки на середине пруда, чтобы научить плавать".

Ирина Барбат: Очень рискованный подход. Потому что за тем, что ребенок замыкается, стоят какие-то психологические сложности. Там обязательно что-то есть — одна, а то и несколько причин. И "вышибить клин клином" тут не получится.

Ему и так страшно, некомфортно. И толкать его, слепого котенка: "иди, дружи, выплывай" — нельзя. Ведь вы его пока не научили, как это делать. Он не знает, с чем может встретиться. У него и так огромное количество собственных страхов, а его швыряют с головой туда, где рядом нет мамы с папой, где он не может почувствовать себя более-менее в безопасности. Это чревато тем, что ребенок может еще больше замкнуться в своих проблемах, его страхи могут усилиться, и потом придется долго распутывать уже целые клубки проблем.

Наверное, с таким ребенком лучше обратиться к психологу?

Ирина Барбат: Это зависит во многом от того, какая обстановка в семье в целом, какие отношения у папы с мамой, каков уровень взаимного доверия. Если контакт у родителя и ребенка хороший, родитель и сам может необходимую информацию у ребенка осторожно выяснить. Не напрямую, конечно, а аккуратно, разными вопросами, обсуждениями. Так можно что-то понять: в чем причина страхов, была ли какая-то травмирующая ситуация. Но если ребенок замкнут даже с родителями, то, конечно, требуется помощь специалиста.

А неспортивного ребенка стоит отправлять в лагерь? Ведь лагерь — это всегда соревновательность, конкурентность. Вдруг его обидят, высмеют?

Ирина Барбат: Тут важно правильно подобрать сам лагерь, ведь они сейчас очень разные. Если ребенок далек от спорта, то его не нужно отправлять в лагерь спортивной направленности. Зачем его ставить в неловкое положение, ведь там будут дети, которые привыкли к регулярным тренировкам и нагрузкам.

Не нужно ребенка помещать надолго в среду, где ему будет некомфортно, тем более, если мы говорим про первую в жизни поездку. Наоборот, следует выбрать лагерь, который будет максимально комфортен для него, учитывая его возраст, интересы, ту же спортивную подготовку. И это задача родителя.

Нужно составить себе максимальное представление о месте, куда вы отправляете ребенка. Это, кстати, хорошо и для самих родителей, особенно, тревожных. Психика реагирует тревогой на любое действие, которое мы в жизни совершаем первый раз, она всегда выдает сопротивление. Поэтому очень желательно заранее съездить в лагерь — посмотреть, где находится это место, как выглядит, какая там территория, спортплощадки, есть ли бассейн, какие корпуса, домики, медпункт, какая кухня...

Сейчас очень многие лагеря дают такую возможность. Родитель бы посмотрел на место с точки зрения безопасности, а ребенок воочию увидел бы, где ему придется проводить время и представил себе, чем бы он там мог заняться.

Это идеальная ситуация, но если такой возможности нет, то нужно максимально собрать информацию — изучить сайт, посмотреть фотографии, найти отзывы.

Если ребенок через пару дней уже звонит из лагеря и умоляет забрать его, надо сразу выезжать?

Ирина Барбат: Почти всегда, когда ребенок едет в первый раз в лагерь, происходит одна и та же история. Чуть что-то где-то не понравилось, какая-то притирка с воспитателем, с другими детьми, а может быть, и вовсе причина, взятая из воздуха, — и ребенок звонит и просит его забрать. Так случается даже не потому что ребенку там плохо, а просто оттого, что это новое место, разлука с семьей, другие правила, по которым приходится играть. Ведь все-таки лагерь — это учреждение, коллектив, распорядок. Если ребенок не привык дома, например, к подъему в 7 утра, к зарядке, то даже сам факт того, что есть жесткое расписание и обязательные мероприятия может вызвать у него негативную реакцию. Поэтому моя рекомендация такая: не поддавайтесь хотя бы первые три дня.

Конечно, всегда есть исключения, порой случается что-то экстраординарное. Как бы я отделяла факты от эмоций? Если ребенок просто эмоционально рассказывает, как ему в лагере плохо, как там все не то, то я бы взяла паузу и посмотрела, как будет происходить дальнейшая адаптация. Но при этом я бы с ребенком разговаривала, выясняла у него, что и как происходит, задавала бы дополнительные вопросы, чтобы понять: это просто реакция на непривычное, или же, действительно, есть какие-то факты, которые вы, как взрослый человек, можете проверить. Например, позвонив воспитателю либо главному по смене или даже выехав разбираться на месте, что произошло.

И даже реальный факт факту рознь. Насколько ситуация критична? Одно дело, если ребенок упал и ободрал коленку, другое — если травмировался. Когда немного приболел — и когда поднялась высокая температура. Если просто повздорил — и если происходит буллинг.

В первые несколько дней смены — это совершенно разношерстные дети. Они из разных мест, из разных семей, у них разное воспитание, разный уровень притязаний. Когда они начнут знакомиться, то не все друг другу понравятся. Поэтому поначалу могут быть шероховатости, притирки, даже конфликтные ситуации.

Серьезнее дело, если вдруг жалобы поступают уже не в начале, а в течение смены. Тут однозначно родителям нужно ехать, подключать воспитателей, разбираться, что происходит и насколько ситуация для ребенка психологически некомфортная. Если действительно все нехорошо, ребенка нужно забрать.

Если у ребенка есть друг-ровесник, хороша ли идея отправить детей вдвоем, чтобы смягчить ситуацию первого расставания с домом?

Ирина Барбат: Когда ребенку комфортно с этим другом, когда родители действуют в тандеме и обо всем договорились на берегу, то почему бы и нет. Но если вдруг у одного ребенка что-то пойдет не так, то с чем останется второй?

Ведь может получиться весьма неприятная история. Когда одна семья, отправляя ребенка, рассчитывает, что друг будет рядом, а вторая заберет своего раньше. Один из детей окажется брошенным. И ему будет тяжеловато, ведь он ехал, рассчитывая на товарища, и вдруг остался один. Вот такие ситуации надо с другой семьей тщательно проговорить заранее.

Вообще, очень важно, чтобы родители смогли донести до ребенка самое главное убеждение: если он попадет в трудную ситуацию, какая бы она ни была, вы обязательно ему поможете.