Шеф-повар ООН рассказал, чем кормит Генассамблею

Шеф-повар ООН Дэн Лопес рассказал о меню, которое готовят для глав государств и правительств, съехавшихся в эти дни на Генассамблею ООН . По его словам, «накормить 4 тыс. человек, пожалуй, легче, чем 170-190 глав государств, поскольку обычно нет такой строгой системы безопасности».

Дэн Лопес поясняет, что в его задачу входит проконтролировать приготовление нескольких разных закусок, основных блюд и десертов.

«Сотрудники протокола проводят дегустацию вина и блюд и решают, что мы будем готовить для ланча», — сообщил он.

«Здесь в ООН они предпочитают классическую французскую кухню. Как-то мы готовили veal en papillote (запечённая в фольге телятина. — RT), chicken mousseline (куриные котлетки из фарша муслин. — RT), фуа-гра. Они любят баранину, телятину, филе миньон — во всяком случае, за 12 лет моей работы здесь, эти блюда присутствовали в меню. Мы готовим что-то рыбное, что-то вегетарианское», — приводит слова шеф-повара Центр новостей ООН.