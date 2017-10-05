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Шеф-повар ООН рассказал, чем кормит Генассамблею
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Шеф-повар ООН рассказал, чем кормит Генассамблею 

RT на русском 5 октября 2017
Шеф-повар ООН Дэн Лопес рассказал о меню, которое готовят для глав государств и правительств, съехавшихся в эти дни на Генассамблею ООН. По его словам, «накормить 4 тыс. человек, пожалуй, легче, чем 170-190 глав государств, поскольку обычно нет такой строгой системы безопасности».
Дэн Лопес поясняет, что в его задачу входит проконтролировать приготовление нескольких разных закусок, основных блюд и десертов.
«Сотрудники протокола проводят дегустацию вина и блюд и решают, что мы будем готовить для ланча», — сообщил он.
«Здесь в ООН они предпочитают классическую французскую кухню. Как-то мы готовили veal en papillote (запечённая в фольге телятина. — RT), chicken mousseline (куриные котлетки из фарша муслин. — RT), фуа-гра. Они любят баранину, телятину, филе миньон — во всяком случае, за 12 лет моей работы здесь, эти блюда присутствовали в меню. Мы готовим что-то рыбное, что-то вегетарианское», — приводит слова шеф-повара Центр новостей ООН.
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