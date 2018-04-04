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В ближайшие выходные закроют площадь 1905 года
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В ближайшие выходные закроют площадь 1905 года 

e1.ru 29 минут назад
Фото: e1.ru
В ближайшие субботу и воскресенье площадь 1905 года будет недоступна для автомобилистов. Планируется, что 7 и 8 апреля тут пройдёт пасхальная ярмарка.
В эти дни тут будут продавать различную продукцию, которая связана с православным праздником: куличи и пасхи. Из других угощений будут блинчики и пироги, плюшки, булочки и пирожки, которые приготовят по рецептам русских, татарских и сербских пекарей. Также среди товаров будут и изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из бересты, керамики, дерева и стекла, плетёные изделия, гобелены и картины, вязаные вещи.
Ранее мы подробно рассказывали, где в Екатеринбурге можно купить куличи и когда пройдут праздничные службы в храмах. Также сестры Ново-Тихвинского монастыря показали, как правильно сделать пасхальный стол. В праздничный же день 8 апреля в Екатеринбурге пройдёт крестный ход — его возглавят юные скауты и барабанщики.
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