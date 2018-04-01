Европа празднует Пасху: четыре дня в тишине и запрет на переезд

Сегодня в России празднуют Вербное воскресенье, а в Европе — Пасху. В Германии по традиции это всегда четыре выходных, у школьников каникулы. При этом многие заведения закрыты. Так, в страстную пятницу по всей стране запрещено: давать спектакли, проводить концерты, устраивать дискотеки и переезжать. Штраф за несоблюдение — 1000 евро. Как празднуется Пасха в Европе, в частотности, в Германии рассказывает собственный корреспондент Business FM в Германии Мария Волкова

Пасха в Германии — это второй после Рождества по значимости праздник. И чем-то его напоминающий: тот же поход в церковь, семейный ужин, в некоторых городах пасхальные рынки, венок — только не с шишками и еловыми ветками, а с яйцами.

На столе на Пасху блюда из ягненка, а вместо кулича кекс в форме овечки. Его накануне освещают в церкви. Пасхальные яйца на утро не бьют, но катают. Чье яйцо дальше укатилось, тот и победил. Выходных у немцев на Пасху всегда четыре, с пятницы по понедельник. Причем самый строгий день — это страстная пятница. Ее называют «днем тишины»: кроме и так не работающих магазинов, закрыты все увеселительные заведения, начиная от театров и заканчивая игровыми автоматами. Даже те, что стоят в гостиницах и на заправках, должны быть выключены. Причем, если в Берлине это правило действует только один день (в пятницу), католическая Баварии живет в тишине все четыре дня.

А вот музеи и рестораны открыты. Пасхальные выходные многие используют для поездок по Европе и мини-отпуска. В эти четыре дня забронировать гостиницы будет крайне сложно. Подарки на Пасху дарят только детям, в основном шоколад. Рано утром взрослые прячут сладости по всему дому, а дети должны их искать. Они верят, что их приносит Пасхальный заяц. Он же — заяц — приносит и яйца.

В 2016 году в Германии было произведено 200 млн шоколадных зайцев. И они впервые побили производство шоколадных Санта-Клаусов. Если подсчитать, что их средняя цена около четырех с половиной евро, то зайцы принесли кондитерам выручку в миллиард. В среднем немец тратит на подарки к Пасхе 118 евро, и 65% идет именно на шоколад.

Однако не во всех странах Европы яйца приносит детям пасхальный заяц. Так, в Швейцарии их подкидывает кукушка, а в Чехии — пасхальный аист или лис.

Постятся немцы крайне редко, а потому такого понятия, как «постное меню» в ресторанах в Германии просто не существует. При этом многие именно в пост отказываются от пива. Декорируют немцы свои дома не только венками, но и делают пасхальные деревья, которые украшают разноцветными и раскрашенными яйцами. И обязательно нарциссы. Везде! Их в Германии называют «пасхальными колокольчиками».