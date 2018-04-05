Кремлевские кондитеры напекли к Пасхе около 13 тысяч куличей

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, «подготовлено три вида куличей — по 90, 500 и 800 граммов, которые украшены орешками и сахарной пудрой или помадкой». По ее словам, цена куличей — 70, 350 и 480 рублей соответственно. Крылова отметила, что кондитеры используют рецепт собственной разработки, который уже применяется не один год.

Госслужащие и парламентарии смогут приобрести и другие традиционные пасхальные блюда. Так, изготовлено более трех тысяч творожных пасх по 200 граммов, которые продаются по 250 рублей. Предлагаются и наборы уже окрашенных пасхальных яиц.

Пресс-секретарь подчеркнула, что для приготовления праздничных блюд использовались «только отечественные продукты, самые свежие и качественные, исключительно безопасные пищевые красители».