Пасху в Кабардино-Балкарии празднуют представители всех конфессий

НАЛЬЧИК, 8 апреля. / ТАСС /. Жители столицы Кабардино-Балкарии встретили Пасху в Соборе Святой Марии Магдалины — самом большом и одном из самых молодых храмов в республике. Как рассказали корреспонденту ТАСС прихожане храма и его настоятель, протоиерей Валентин Бобылев, главный христианский праздник в многонациональной республике празднуют люди разных национальностей и конфессий — так же, как и православные, чтут главные праздники своих соседей.

Начиная с раннего вечера субботы у собора многолюдно — освящение пасхальных куличей началось с 16:00. Люди приходят целыми семьями, выставляют пасхальные куличи на покрытый белой скатертью стол. Обряд освящения проходит примерно раз в полчаса.

Подруги Олеся и Аревик впервые испекли пасхальные куличи самостоятельно и святить пришли вместе. «Я раньше покупала, а на этот раз решили попробовать сами, рецепт в интернете нашли — все точно по рецепту делали и отлично получилось!», — рассказывает Аревик. Куличами она собирается угощать не только своих родных, но и соседей— мусульман. «У меня прекрасные соседи, мы вместе и их, и наши праздники отмечаем», — улыбается девушка.

Люди хотят единства

По словам настоятеля храма, благочинного православных приходов Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии протоиререя Валентина Бобылева, сегодня православие исповедуют около трети населения республики. Но Пасха праздник не только для них.

"Люди [разного вероисповедания] живут на одних улицах, одних этажах. И если в традиции ислама у нас, например, готовят лакумы (национальное кабардинское блюдо — обжаренные в масле пышки — прим. ТАСС), то обязательно разносят по всем соседям, и люди это принимают с благодарностью. В праздник Пасхи точно также наши прихожане и священнослужители развозят куличи и пасхи", — говорит отец Валентин.

По его словам, среди прихожан собора русские, кабардинцы, балкарцы. Представители разных национальностей есть и среди священнослужителей. «У нас есть священник-балкарец, служит в Баксане. А в Новочеркасске (город в Ростовской области прим. ТАСС) служит наш земляк-кабардинец», — приводит пример отец Валентин.

Настоятель храма отмечает, что уважение к традициям и вере народов, живущих в республике, воспитывается с детства. «У нас есть центр детского туризма, и несколько раз в месяц к нам с экскурсиями приезжают школьники. Они посещают наш храм, а потом обязательно мечеть, синагогу… Есть Фонд культуры Кабардино-Балкарии — там собираются все конфессии, которые есть в республике. Сегодня люди хотят единства, время розни прошло. Об этом наша проповедь — и православных священников, и имамов, и раввинов», — говорит собеседник агентства.

Покровительница княжны Кученей

Собор Марии Магдалины в Нальчике заложен в сентябре 2004 года. Его освящение в мае 2016-го стало событием не только для Кабардино-Балкарии, но и для всего Северного Кавказа — освящать храм прибыл глава Русской православной церкви , патриарх Кирилл. «Это был первый визит патриарха на Кавказ, историческое событие, очень важное для нас», — отмечает отец Валентин.

По его словам, храм освящен в честь Марии Магдалины как небесной покровительницы российской царицы Марии Темрюковны, супруги Ивана Грозного , до крещения — кабардинской княжны Кученей.

"Благодаря нашим историкам мы установили, что она была крещена Марией в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. И вот эту связь поколений и народов мы заложили, освящая храм", — объясняет собеседник ТАСС. И добавляет, что есть планы установить в соборе копию гробницы Марии Темрюковны, которая находится в московском Кремле.

Ближе к полуночи — началу пасхальной всенощной службы — народу в храме становится все больше. А после крестного хода большой собор заполняется уже целиком.

Праздник для всех

Жительница Нальчика Татьяна пришла в храм с мамой и сыном. Говорит, что семья соблюдала пост, а на Пасху, кроме традиционных куличей и крашеных яиц, будут обязательно готовить балкарские хычины и лакумы. «Очень хочется! Мы в пост один раз даже на воде лакумы сделали — постные!», — рассказывает Татьяна.

По ее словам, у нее тоже много друзей-мусульман, которые тоже с нетерпением ждали главного христианского праздника.

"Это праздник для всех! Мы с большой радостью всегда встречаем мусульманские праздники, и они с такой же радостью ждут наших. У нас с детства так было и сейчас никакой разрозненности не ощущается. У нас улица очень дружная, многонациональная — и осетины, и грузины, и кабардинцы, балкарцы, чеченцы — все живут на нашей улице и все дружат", — уверяет собеседница ТАСС.

Весь день Воскресения Христова в соборе Марии Магдалины продолжат освящать пасхальные куличи. А с понедельника, по словам настоятеля, священнослужители поедут к тем, кто сам прийти в собор не может. Священники собираются посетить три исправительные колонии, а также дом престарелых и инвалидов — «чтобы праздник пришел ко всем».