Покрасили яйца и купили куличи: новосибирцы показывают, как подготовились к Пасхе

Новосибирцы приготовились отмечать православную Пасху — к сегодняшнему дню они купили куличи и покрасили яйца.

Также новосибирцы поспешили показать, как отмечают праздник в соцсетях. НГС предлагает читателям сегодня присылать в редакцию фотографии с пасхальными атрибутами.

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Новосибирцы начали отмечать Пасху еще ночью — они ходили на богослужение в храмы. А сейчас в городе уже начался Крёстный ход — фотографии с этого мероприятия НГС опубликует позже.