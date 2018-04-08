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Покрасили яйца и купили куличи: новосибирцы показывают, как подготовились к Пасхе
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Покрасили яйца и купили куличи: новосибирцы показывают, как подготовились к Пасхе 

ngs.ru 32 минуты назад
Фото: ngs.ru
Новосибирцы приготовились отмечать православную Пасху — к сегодняшнему дню они купили куличи и покрасили яйца.
Также новосибирцы поспешили показать, как отмечают праздник в соцсетях. НГС предлагает читателям сегодня присылать в редакцию фотографии с пасхальными атрибутами.
Ждём ваши снимки через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Новосибирцы начали отмечать Пасху еще ночью — они ходили на богослужение в храмы. А сейчас в городе уже начался Крёстный ход — фотографии с этого мероприятия НГС опубликует позже.
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