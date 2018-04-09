Ещё
Российские военнослужащие в Приднестровье встретили Святую Пасху
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские военнослужащие в Приднестровье встретили Святую Пасху 

ТК «Звезда» 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Около 1000 православных верующих отстояли пасхальное богослужение в храме святого апостола Андрея Первозванного вместе с военнослужащими ОГРВ ПРРМ и членами их семей.
В храме святого апостола Андрея Первозванного на территории военного городка Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) российские военнослужащие встретили Пасху.
Около 1000 православных верующих отстояли пасхальное богослужение вместе с военнослужащими ОГРВ ПРРМ и членами их семей. Двери воинского храма в пасхальную ночь были открыты для всех желающих. В завершение службы по традиции православной веры настоятель храма протоиерей Валерий освятил куличи, пасхи, яйца и другую снедь, которую принесли с собой прихожане.
В этот великий православный праздник для военнослужащих несущих боевое дежурство на миротворческих постах в Зоне безопасности и суточных нарядах, поварами ОГРВ ПРРМ были приготовлены творожные пасхи.
ТК «Звезда»: последние новости
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток Вещи, которые нас убивают: какие предметы опасно долго хранить Жена, чей муж выкинул чемоданы в окно из ревности, записала видеоответ
 Ещё 186 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда28
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам26
10 признаков вашей гениальности8
Отец показал голое фото Бузовой48
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты54
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение