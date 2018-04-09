Российские военнослужащие в Приднестровье встретили Святую Пасху

Около 1000 православных верующих отстояли пасхальное богослужение в храме святого апостола Андрея Первозванного вместе с военнослужащими ОГРВ ПРРМ и членами их семей.

В храме святого апостола Андрея Первозванного на территории военного городка Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) российские военнослужащие встретили Пасху.

Около 1000 православных верующих отстояли пасхальное богослужение вместе с военнослужащими ОГРВ ПРРМ и членами их семей. Двери воинского храма в пасхальную ночь были открыты для всех желающих. В завершение службы по традиции православной веры настоятель храма протоиерей Валерий освятил куличи, пасхи, яйца и другую снедь, которую принесли с собой прихожане.

В этот великий православный праздник для военнослужащих несущих боевое дежурство на миротворческих постах в Зоне безопасности и суточных нарядах, поварами ОГРВ ПРРМ были приготовлены творожные пасхи.