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Тюменские яйца окропили святой водой к Пасхе
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Тюменские яйца окропили святой водой к Пасхе 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В этом году освящением яиц на тюменской птицефабрики «Пышминская» занимался иеромонах Сергий. В магазинах такие яйца можно будет легко узнать — на них будет пометка «Освящено». При этом Сергий напомнил, что пасхальные куличи, красные яйца и творожные пасхи не являются основным элементом этого религиозного праздника.
«Я вас всех поздравляю с приближающимся светлым Христовым воскресеньем, и желаю, чтобы эта древняя новость из далекой провинциальной Палестины поселилась в ваших сердцах и преобразила ваши жизни», — заявил иеромонах в ходе посещения птицефабрики.
Напомним, в этом году православные будут отмечать пасху 8 апреля.
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