Тюменские яйца окропили святой водой к Пасхе

В этом году освящением яиц на тюменской птицефабрики «Пышминская» занимался иеромонах Сергий. В магазинах такие яйца можно будет легко узнать — на них будет пометка «Освящено». При этом Сергий напомнил, что пасхальные куличи, красные яйца и творожные пасхи не являются основным элементом этого религиозного праздника.

«Я вас всех поздравляю с приближающимся светлым Христовым воскресеньем, и желаю, чтобы эта древняя новость из далекой провинциальной Палестины поселилась в ваших сердцах и преобразила ваши жизни», — заявил иеромонах в ходе посещения птицефабрики.

Напомним, в этом году православные будут отмечать пасху 8 апреля.