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Украинские националисты пообещали бороться с «куличами» перед Пасхой
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Украинские националисты пообещали бороться с «куличами» перед Пасхой 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Украинские националисты заявили о намерении бороться со словом «кулич» накануне Пасхи, передает «СТРАНА.ua».
По мнению главы движения, употребление слова «кулич» при наличии украинского наименования «паска» является «шизофренией».
"Есть в Киеве в публичном пространстве «куличи»? Реклама, билборды, вывески. Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению. За тридцать лет жизни впервые вижу чтобы пытались наши паски какими-то собачьими «куличами» обозвать", — заявил он.
Ранее Верховная рада приняла президентский закон о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска Вооруженный сил Украины.
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