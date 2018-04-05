Украинские националисты пообещали бороться с «куличами» перед Пасхой

Украинские националисты заявили о намерении бороться со словом «кулич» накануне Пасхи, передает «СТРАНА.ua».

По мнению главы движения, употребление слова «кулич» при наличии украинского наименования «паска» является «шизофренией».

"Есть в Киеве в публичном пространстве «куличи»? Реклама, билборды, вывески. Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению. За тридцать лет жизни впервые вижу чтобы пытались наши паски какими-то собачьими «куличами» обозвать", — заявил он.